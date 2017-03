Lo chuyện thưởng Tết

“Hiện tại, các doanh nghiệp đang lên kế hoạch thưởng Tết cho công nhân. Khoảng 2 tuần nữa mới có mức thưởng chính thức nhưng theo báo cáo sơ bộ, các đơn vị sẽ duy trì mức thưởng bình quân một tháng lương. Một số đơn vị lớn như Dệt Phong Phú, May Việt Tiến… sẽ có mức thưởng khá hơn. Nếu so với tỉ lệ trượt giá thì mức thưởng này giảm so với năm trước nhưng trong tình hình khó khăn chung, đây là nỗ lực lớn của các doanh nghiệp để bảo đảm cho công nhân có được những ngày Tết an vui, đầm ấm” - ông Lê Tiến Trường, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), cho biết.















Mức thưởng Tết cho công nhân ngành dệt may và giày da dự kiến bằng năm ngoái.

Vẫn chỉ là 1 tháng lương

Cố gắng để… bằng năm ngoái

Việc không có, nói gì thưởng!

Xăng dầu, dầu khí thưởng “yếu”



Ông Bùi Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cho biết kinh doanh xăng dầu năm nay không hiệu quả nên không thể có mức thưởng lớn như những ngành khác. Mức thưởng Tết cho NLĐ cũng chỉ là tháng lương thứ 13.

Còn theo bà Lê Thị Anh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Saigon Petro, năm qua hoạt động kinh doanh xăng dầu, kể cả mặt hàng gas, cũng không đạt hiệu quả như mong muốn, thậm chí có thời điểm lỗ nặng nên việc thưởng Tết sẽ cố gắng giữ như mức năm ngoái, dao động khoảng 3 tháng lương.

Ông Hà Duy Dĩnh, Chủ tịch công đoàn Dầu khí Việt Nam, cho rằng thu nhập trung bình của cán bộ công nhân viên trong ngành tương đối cao (khoảng 10 triệu đồng/tháng) nên đơn vị không đặt nặng vấn đề thưởng Tết mà chỉ mang tính chất động viên tinh thần là chính.

Năm nào cũng vậy, các thành viên trong tập đoàn đều có mức thưởng Tết từ 1 - 2 tháng lương, không có năm nào vượt quá mức này.











Theo NLĐ



Lao động trong toàn ngành dệt may Việt Nam lên đến hơn 2 triệu người, riêng các doanh nghiệp trong Vinatex là trên 120.000 người. Năm 2011, thu nhập bình quân của người lao động (NLĐ) trong tập đoàn là 3,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 500.000 đồng/người/tháng so với năm 2010. Ngoài tiền lương, các doanh nghiệp còn có những chế độ thưởng khác như thưởng năng suất, tiết kiệm vật tư, làm việc chuyên cần; hỗ trợ tiền tàu xe cho công nhân về nghỉ Tết… Nhiều doanh nghiệp còn xây nhà lưu trú cho công nhân.Báo cáo của các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn TPHCM cho thấy các doanh nghiệp trong nước có mức thưởng Tết bình quân khoảng 3 triệu đồng/người, tăng 500.000 đồng/người so với năm trước. Còn ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết bình quân 2,7 triệu đồng/người, tăng 200.000 đồng/người so với năm 2010.“Trong cơ cấu giá thành may gia công, tiền lương công nhân chiếm tới 65%. Từ đầu năm đến nay, đơn giá không thay đổi, đơn hàng khan hiếm trong khi chi phí tiền lương tăng nên để thưởng Tết cho công nhân một tháng lương, doanh nghiệp cũng phải gồng mình”- ông Bùi Thế Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Giày Khải Hoàn, một doanh nghiệp có hơn 5.000 công nhân tại huyện Bình Chánh - TPHCM, nói.Tại các KCX-KCN ở TPHCM, năm ngoái, vào thời điểm này, đã có doanh nghiệp công bố thưởng Tết nhưng năm nay, tình hình khá yên ắng. Chủ tịch Công đoàn một doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại KCX Linh Trung, than phiền rằng mặc dù công đoàn đã sớm đề nghị song công ty vẫn chưa trả lời vì còn chờ ý kiến từ công ty mẹ ở Nhật Bản.Ông Đinh Văn Giai, Chủ tịch công đoàn Công ty Toàn Thắng (100% vốn Đài Loan; KCN Bình Chiểu, quận Thủ Đức - TPHCM), cho biết: “Ngoài thỏa thuận với công đoàn cơ sở điều chỉnh lương tối thiểu lên 2,5 triệu đồng, về cơ bản mức thưởng Tết năm nay ngang bằng năm ngoái. Bình quân một tháng lương cơ bản; nếu công nhân có thành tích xuất sắc, ban giám đốc sẽ thưởng thêm từ 10% - 50%”.Tại Công ty Hansae Việt Nam (100% vốn Hàn Quốc, KCN Tây Bắc Củ Chi - TPHCM), dù đơn giá gia công suốt năm qua giẫm chân tại chỗ song ban giám đốc vẫn cố gắng duy trì thưởng Tết một tháng lương. Ước tính số tiền thưởng Tết của Công ty Hansae Việt Nam gần 2,7 tỉ đồng. “Dù gặp khó khăn, chúng tôi vẫn cố gắng thắt lưng buộc bụng để thưởng Tết cho công nhân, bởi đó vừa là trách nhiệm vừa là đạo lý” - ông Võ Văn Hùng, Trưởng Phòng Hành chánh - Nhân sự công ty, cho biết.Báo cáo tình hình lương, thưởng Tết của các doanh nghiệp tại TPHCM cho thấy: Do gặp khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, giải thể hoặc có nguy cơ giải thể. Đã không có việc làm, thu nhập thì còn nói gì đến thưởng Tết!Điển hình là Công ty Baxter Brenton Việt Nam (100% vốn Thái Lan, quận Bình Tân - TPHCM). Do gặp khó khăn, từ tháng 9/2011, công ty đã đóng cửa khiến 200 công nhân mất việc. Ngoài các khoản trợ cấp, công ty còn nợ BHXH hơn 280 triệu đồng. Hiện nay, cả tổng giám đốc công ty và người được ủy quyền đều “biến mất”, công nhân đang cầu cứu khắp nơi.Cùng thời gian này, hơn 200 công nhân Công ty Miso Vina (100% vốn Hàn Quốc) cũng mất việc do doanh nghiệp giải thể. “Giám đốc biệt tăm, tiền lương chúng tôi còn chưa được nhận, làm gì có thưởng mà hỏi?” - công nhân Nguyễn Thị Sai bức xúc.Còn tại huyện Hóc Môn - TPHCM, công nhân ở các Công ty Gia Thuần, Phú Đăng cũng khốn đốn do doanh nghiệp giải thể. Tại huyện Bình Chánh - TPHCM, có 3 doanh nghiệp đang đối diện nguy cơ đóng cửa do đơn hàng không ổn định.Một cán bộ LĐLĐ huyện Bình Chánh cho biết: “Chắc chắn công nhân tại 3 doanh nghiệp này sẽ không có tiền thưởng”. Tương tự, tại huyện Củ Chi, hàng trăm công nhân tại 8 doanh nghiệp dệt may đang rất lo lắng vì doanh nghiệp thiếu đơn hàng.“Ngoài lương chờ việc, công nhân rất hoang mang về tiền thưởng Tết. Hiện LĐLĐ huyện đang dồn sức hỗ trợ công nhân tại các doanh nghiệp này” - bà Nguyễn Thị Ánh Thu, Chủ tịch LĐLĐ huyện Củ Chi, cho biết.