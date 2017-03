Lò gạch không phép xả bụi vào nhà dân

“Khoảng năm 2008, nhiều lò gạch ở đây (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bắt đầu được xây dựng. Trong quá trình hoạt động, khói bụi từ lò gạch xả sang nhà dân bám đầy đồ đạc, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều người thường xuyên bị sổ mũi, ho hen do hít phải bụi bẩn. Ngoài ra, đường sá do dân đóng góp nhiều tiền của cũng bị xe tải lò gạch chạy phá tan nát. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương nhưng không hiểu sao, đến nay các lò gạch vẫn hoạt động đều đặn. Chúng tôi sống cảnh này cực vô cùng” - ông Nguyễn Văn Thành, một người dân tại xã Lộc Giang bức xúc, cho biết.

Từ phản ánh trên, chúng tôi tìm hiểu và được biết, có 11 lò gạch tại xã Lộc Giang không có giấy phép xây dựng, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng vẫn hoạt động nhiều năm nay.

Sản xuất gạch trong một lò gạch ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: TQ

“Tỉnh cũng đã phê duyệt quy hoạch đầu tư Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp vật liệu xây dựng Lộc Giang để gom các lò gạch quy về một mối. Tuy nhiên, dự án triển khai chậm và đặc biệt là các doanh nghiệp gạch không thiết tha với dự án này” - ông Lê Tấn Hùng (Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương), cho biết.

Trước tình hình này và qua những bức xúc của dân sống trong ô nhiễm, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo xử lý dứt điểm các lò gạch không phép nói trên. Theo đó, Sở Xây dựng phải lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ chấm dứt hoạt động; theo dõi, đôn đốc, đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành, không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh kể cả các cơ quan quản lý nhà nước. Các trường hợp không tự tháo dỡ sẽ giao cho UBND huyện xây dựng kế hoạch cưỡng chế.

Sau đó, Sở xây dựng đã yêu cầu phía địa phương rà soát lại các lò gạch không phép trên địa bàn nhằm có hướng xử lý. Tuy nhiên, ông Võ Văn Thành Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết đến tháng 10-2013, Sở vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản báo cáo nào từ địa phương.

“Một lò gạch từ khi xây dựng đến khi hoàn thành đi vào hoạt động phải mất ít nhất một năm, quy mô mỗi lò trung bình hàng ngàn mét vuông. Nếu địa phương làm hết trách nhiệm và báo cáo sớm về Sở thì đã không có chuyện các lò gạch không phép hoạt động gây ô nhiễm và tồn tại đến nay khiến người dân bức xúc…” - ông Võ Văn Thành, khẳng định.

Không thể bê trễ nữa Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo huyện Đức Hòa để nắm thông tin nhưng người phụ trách từ chối tiếp với lí do… bận công chuyện đột xuất. Ông Võ Văn Thành Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, cho biết Sở Xây dựng sẽ tiếp tục có công văn đôn đốc vì địa phương chậm trễ và chưa làm hết trách nhiệm để thực hiện công văn chỉ đạo của tỉnh. Hiện nay, ở thị xã Kiến Tường cũng có một lò gạch tương tự. Chủ trương sắp tới của Sở là phải xử lý dứt khoát, không thể để tình trạng tỉnh thì ra công văn chỉ đạo còn huyện muốn làm thì làm, không muốn thì bê trễ.

TẤN QUỐC