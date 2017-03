Lò gốm nhả khói vào nhà dân

Nhiều người dân ngụ ấp Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương phản ánh: Đầu năm 2008, khi cơ sở lò gốm của Công ty TNHH Phước Nguyên Thành II từ nơi khác chuyển đến đây hoạt động, các cư dân đã bị khói đen bủa vây.

Cơ sở trên có khoảng 23 lò, chuyên sản xuất các loại sản phẩm gốm, sứ, gạch... Cứ 15-20 ngày, cơ sở này lại đốt lò một lần. Thời gian đốt kéo dài trong mấy ngày liền. Ngay trong ngày đốt lò đầu tiên, khói đen ngùn ngụt từ trong cơ sở bay ra và lan tỏa vào các nhà dân xung quanh. “Sau một đêm ngủ dậy, mũi tụi tôi đen sì, phải chùi thật lâu mới sạch. Cổ họng khô và đắng. Mấy đứa trẻ thường xuyên ho, nghẹt mũi, tôi buộc phải gửi chúng về quê ngoại” - ông NTP cho biết.

Cứ 15-20 ngày, cơ sở này lại đốt lò một lần. Ảnh: T.NHÂN

Các lô cao su kế bên lò gốm cũng trở nên vàng lá dần, cằn cỗi và cho mủ thấp. “Trước đây, trung bình gia đình tôi cạo được khoảng 40 kg mủ/ngày nhưng nay tuy đang vào thời kỳ cây cho mủ nhiều mà số lượng lại giảm xuống gần một nửa” - chị LTT than thở.

Đại diện lò gốm giải thích: “Lúc trước, củi để ngoài trời và bị mưa ướt nên khi đốt lò thì có khói. Chúng tôi đã khắc phục bằng cách đưa củi vào trong nhà và để khô mới dùng. Ngoài ra, để bớt lò đốt củi, chúng tôi còn đưa lò ga vào sử dụng khoảng hai tháng nay”.

Ông Trần Minh Hồng, Chủ tịch UBND xã An Lập, cho biết: “Với chủ trương di dời các lò gốm, sứ ra khỏi khu vực thị xã Thủ Dầu Một, UBND tỉnh Bình Dương đã thực hiện những ưu đãi dành cho doanh nghiệp chủ động di dời sớm. Đây là lý do mà Công ty Phước Nguyên Thành II xin chuyển về hoạt động tại xã. Lúc đó, do chưa có vị trí phù hợp nên xã đã sắp xếp cho doanh nghiệp một khu đất nằm xen trong khu dân cư với điều kiện phải đảm bảo về môi trường. Năm rồi, khi nhận được đơn phản ánh của người dân, xã đã xuống thẩm tra và ghi nhận những cây cao su nằm gần ống khói bị vàng lá. Chúng tôi đã gửi báo cáo về UBND huyện để nơi đây xem xét, xử lý”.

Ông Hà Tuấn Mỹ, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng, cho biết thêm, phòng đã phối hợp với xã đến kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp phải dùng củi khô đốt lò để hạn chế khói nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường. “Từ đó đến nay, chúng tôi không còn nhận đơn khiếu nại nào của người dân nữa” - ông Mỹ khẳng định.

Theo ông Lê Hữu Dũng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng, với thông tin do Báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp, phòng sẽ kiểm tra lại sự việc. Có thể phòng sẽ gửi văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để cùng phối hợp thực hiện việc đo khí thải và dựa vào kết quả phân tích đó mà xử lý.

THÀNH NHÂN