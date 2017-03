Loại bỏ công chức yếu kém: Cách nào giảm người dở, tăng người tài?

Người đứng đầu phải có thực quyền

Sau hơn năm trời chờ đợi và bị hẹn tới hẹn lui, tôi vẫn chưa được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận giao trả bản vẽ nhà, đất. Nghe tin, người quen của tôi đã gửi gắm vụ việc cho một phó chủ tịch quận và cuối cùng thì tôi đã được trả kết quả. E sẽ là người “bạc nghĩa” nếu tôi không biết nói tiếng cảm ơn với ân nhân của mình. Song điều mà tôi muốn lưu ý với ông phó chủ tịch quận đó là ông có biết nhân viên của mình làm việc rất ẹ hay không và nếu biết thì ông sẽ “dạy và trị” họ như thế nào...?

Là người dân, tôi có nghĩa vụ đóng đầy đủ thuế cho nhà nước và tôi có quyền đòi hỏi các công chức đang “ăn lương” từ những đồng tiền thuế nói trên phải giải quyết tốt các hồ sơ hành chính liên quan. Nói vậy để thấy vai trò của người đứng đầu cơ quan nhà nước là rất quan trọng. Những người này phải giỏi, có tâm để biết chọn, giữ được “lính” tài. Ngược lại, họ cũng phải có thực quyền để đào thải được những “lính” tệ hại, yếu kém.

Tiến Hùng tienhungabc@...

Thay đổi cơ chế trả lương

Thông tin hàng loạt lãnh đạo chủ chốt ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM bỏ việc làm chúng tôi rất băn khoăn. Phải giải thích sao về việc ra đi của họ?

Có ý kiến cho rằng họ nghỉ việc do môi trường làm việc chưa tốt, do bị nhiều áp lực từ nhiều phía, do công tác cán bộ, tư tưởng chưa “ngon”... Rất ít người cho rằng họ nghỉ việc vì đồng lương thấp. Bản thân tôi cũng không chắn chắn được lý do ra đi của họ nhưng tôi tin rằng tất cả đều là những cán bộ tốt và trong sạch.

Nhiều người bạn đã bật mí với tôi: Lương của một cán bộ phường chỉ hơn một triệu đồng/tháng, còn lãnh đạo phường thì cao hơn chút đỉnh. Để sống được, nhiều công chức phải tranh thủ làm thêm ngoài giờ hoặc kiếm thêm một công việc tay trái khác miễn sao không làm ảnh hưởng đến công việc đang đảm trách. Song cũng có nhiều người chẳng đổ mồ hôi mà vẫn tậu được xe xịn, nhà cao cửa rộng... Khi đồng lương còn bèo bọt, nếu không tham nhũng, vòi vĩnh, nhận tiền chung chi, họ lấy đâu ra tiền để chăm lo tươm tất bữa ăn, cuộc sống của cả gia đình, rồi cao hơn nữa là sắm sửa những tài sản đắt tiền đó?

Nhiều người dân đang than phiền về những hồ sơ bị trễ hẹn; về những phiền nhiễu, đòi hỏi phi lý trong việc giải quyết các thủ tục hành chính... Đồng ý là trình độ của một số cán bộ còn hạn chế nhưng phải giải thích thế nào về những trường hợp được “cò” nhờ vả luôn suôn sẻ, sớm sủa? Chẳng phải vô cớ mà dư luận vẫn râm ran nếu không có những cán bộ chịu chìa tay nhận tiền “bồi dưỡng” thì các “cò” làm gì có đất sống và ngược lại.

Nếu không thay đổi cơ chế trả lương, chính quyền chưa thể khuyến khích các cán bộ, trí thức giỏi dốc sức cống hiến tài năng, trí tuệ cho công việc.

Thế Viễn (Quận 3)