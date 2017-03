Lợi dụng múa lân để trộm cắp

Nhiều bạn đọc phản ánh thời gian gần đây nhiều nhóm lân tự phát đến nhà người khác “múa may” rồi lợi dụng lúc gia chủ không để ý đã ra tay trộm cắp nhiều đồ đạc có giá trị.

Chị Đặng Thị Thúy Loan (quận Bình Tân) kể: “Hôm trước, xóm tôi có một đội lân năm người đi đến đâu người ta cũng không cho vào nhà. Nghĩ rằng nên vừa làm phúc vừa rước lộc đầu năm, tôi đã chấp nhận. Thế là trống đánh um xùm, người lắc, người rung nên tôi không thể quan sát hết xung quanh. Chừng khi đoàn lân đi khỏi thì tôi mới phát hiện chiếc điện thoại iPhone 4 mới vừa mua tuần trước để trên kệ tủ không cánh mà bay. Tiếc của, tôi chạy theo đoàn lân để hỏi nhưng không có kết quả gì. Từ nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ cho đội lân nào vào nhà nữa”.

Một đội lân đang đi biểu diễn tại quận Bình Tân. (Ảnh chỉ để minh họa) Ảnh: MINH QUÝ

Anh Nguyễn Thành Trung (quận Tân Phú) cho biết: “Thấy mấy đứa nhỏ biết đi làm thêm để kiếm tiền, tôi cũng thương và muốn giúp đỡ. Hôm rồi khi tụi nó vào nhà múa, tôi treo 100.000 đồng để tụi nó lấy. Khi tụi nó bỏ đi thì cái laptop tôi để trên bàn cũng mất tiêu”.

Lâu nay, bên cạnh những đội lân của các võ đường tham gia biểu diễn trong dịp tết Trung thu thì có nhiều đội lân không chuyên. Các đội này thường có bốn, năm thanh niên 15-20 tuổi được tổ chức theo “thời vụ tết”, không có tập tành gì, chỉ sắm đầu lân, ít dụng cụ để làm trò kiếm ít tiền. Trong số đó có những đội lợi dụng lúc chủ nhà vui vẻ, mất cảnh giác để “đục nước béo cò”, trộm cắp tài sản. Từ chỗ đó, các gia đình dọc bên đường hễ nghe tiếng trống, nhìn thấy “ông địa”, con lân bạc màu, cũ rích… là vội vàng “đóng cửa, tắt điện” để khỏi bị làm phiền.

Theo ông Trần Văn Hiếu, Phó Trưởng Công an phường Tân Thành (quận Tân Phú), hiện công an phường chưa nhận được phản ánh của người dân về việc bị mất tài sản có liên quan đến các đội múa lân. Để hạn chế tình trạng không hay này, công an phường sẽ rà soát các dãy nhà trọ trên địa bàn, thông báo cho các cảnh sát khu vực lưu ý người dân đề phòng. Nếu phát hiện có dấu hiệu trộm cắp, công an phường sẽ xử lý ngay.

Đại diện lãnh đạo công an một phường ở Bình Tân nói: “Do người dân ít đến trình báo nên công an phường không nắm rõ thông tin. Sắp tới công an phường sẽ họp bàn về thủ đoạn trộm cắp này, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng việc múa lân để chiếm đoạt tài sản của người dân trong dịp cuối năm”.

MINH QUÝ