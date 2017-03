Long An: Công an triệu tập dân bằng... điện thoại!

Viện lý do bị mời quá gấp, bà Đúng từ chối đến. 15 phút sau, điều tra viên này lại gọi điện thoại bảo bà Đúng đến cơ quan của ông vào chiều hôm sau.

Bà Đúng vẫn không đến. Thấy vậy, điều tra viên đã gọi điện thoại hỏi tại sao và cho biết muốn có giấy mời thì bà hãy ở nhà chờ. Sau đó, một điều tra viên khác đã gọi điện thoại đến hỏi: “Chúng tôi đưa giấy mời đến thì chị có đi không?”... Ông này cũng yêu cầu bà Đúng ở nhà chờ giấy mời.

Y lệnh, bà Đúng không dám ra khỏi nhà trong nhiều ngày liền với tâm trạng lo sợ tột cùng. Sau đó, bà đã tự tìm hiểu vụ việc... Ông H. có hùn với bà 100 triệu đồng để nuôi 62 con heo. Chẳng may heo bị chết, bà Đúng gọi ông H. đến chứng kiến để tiêu hủy rồi thỏa thuận mỗi bên chịu thiệt 1/2. Mặc dù đã được bà Đúng gửi trả 38 triệu đồng nhưng ông H. vẫn làm đơn thưa bà có hành vi lừa đảo... Chuyện chỉ có vậy mà Đội cảnh sát điều tra huyện đã liên tục dùng điện thoại “khủng bố” tinh thần của bà!

Trung tá Lê Phước Quý, Phó Công an huyện Châu Thành (Long An), thừa nhận hai cán bộ trên đã tùy tiện trong việc dùng điện thoại mời bà Đúng đến làm việc. Lẽ ra khi nhận được đơn của ông H., nếu không thấy bà Đúng có dấu hiệu lừa đảo, đội nên hướng dẫn đương sự khởi kiện dân sự.... Công an huyện Châu Thành đã mời bà Đúng đến xin lỗi, đồng thời giải tỏa các vướng mắc để bà an tâm làm ăn. Ngoài ra, công an huyện còn đem vụ này ra rút kinh nghiệm chung; nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ tùy tiện dùng điện thoại để mời người dân đến làm việc.