Long An: Dân nín thở vì... bụi than!

Tháng 10-2005, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Phòng thuê lại 7.000 m2 đất của một doanh nghiệp khác để sản xuất, kinh doanh than. Hai tháng sau, Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Đất Cảng cũng thuê 10.000 m2 đất gần đấy để tự sản xuất, kinh doanh than.

Hai công ty này đặt hệ thống nghiền than ngoài trời, mỗi ngày xay than với khối lượng lớn làm bụi than phát tán, gây ô nhiễm các khu phố của thị trấn Bến Lức. Người dân địa phương cho biết mỗi khi gió mạnh là họ tha hồ hít muội than, mắt mũi đỏ cay, quần áo phơi ngoài trời bị bụi bám đen... Tại khu phố 4, 5, do ảnh hưởng của bụi than mà người dân không thể sử dụng nước mưa. Ông Nguyễn Minh Thành (khu phố 4, thị trấn Bến Lức) nói: “Do nằm giữa thị trấn và trong khu dân cư đông đúc nên chừng nào hai cơ sở trên chưa di dời thì sức khỏe của hàng ngàn người còn bị đe dọa nghiêm trọng... ”.

Từ khiếu nại của dân, ngày 28-8-2006, UBND huyện Bến Lức đã yêu cầu hai đơn vị cho hai công ty trên thuê mặt bằng “phải có trách nhiệm quản lý các hoạt động cho thuê kho bãi, thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý về môi trường và các thủ tục cần thiết khác”.

Đến lúc này, Công ty Hải Phòng mới làm hồ sơ đăng ký “Tiêu chuẩn môi trường tồn trữ và chế biến than”. Tuy nhiên, qua xem xét thực tế ô nhiễm ở thị trấn Bến Lức, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã “không chấp nhận hồ sơ đăng ký và đề nghị Công ty Hải Phòng tìm vị trí phù hợp khác”.

Ngày 3-11-2006, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cũng họp bàn với UBND huyện Bến Lức và đi đến kết luận: “Không cấp phép cho bất kỳ cơ sở chế biến than ở thị trấn Bến Lức”. Đồng thời, Trung tâm Xúc tiến và tư vấn đầu tư Long An cũng không đồng ý cho hai công ty Đất Cảng, Hải Phòng hoạt động kinh doanh than ở thị trấn Bến Lức.

Tiếp đến, tháng 5-2007, UBND huyện Bến Lức đã buộc hai công ty Đất Cảng và Hải Phòng phải ngừng sản xuất và dời đi nơi khác, chậm nhất là đến cuối tháng 7-2007. Nhưng đến thời hạn trên, hai công ty vẫn bình chân như vại. Ngày 15-8-2007, chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty Đất Cảng về hành vi vi phạm môi trường với mức phạt bốn triệu đồng. Sau đó, UBND huyện Bến Lức đã yêu cầu hai đơn vị cho thuê đất cùng hai công ty trên ngưng ngay việc nhập than và dời bãi than đến nơi khác, chậm nhất vào cuối năm 2007. Song các công ty sản xuất than vẫn cứ hoạt động...

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Công Trình, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, cho biết ông vừa nhận được công văn của tỉnh “cho phép hai công ty Đất Cảng và Hải Phòng tiếp tục sản xuất, kinh doanh than đến năm 2010”. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo vệ sức khỏe của người dân địa phương, Thường trực HĐND huyện Bến Lức đã đề nghị UBND tỉnh xem xét lại quyết định không hợp lý này.