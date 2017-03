Long An: Đấu giá lố tài sản của người vô can (!?)

Từ năm 2002 đến năm 2003, ông Đáng (ngụ phường 3, thị xã Tân An, tỉnh Long An) đã vay của ông H. tổng cộng hơn 130 triệu đồng. Tháng 9-2004, khi xét xử phúc thẩm vụ án, TAND tỉnh Long An nhận định: Ông H. cho ông Đáng mượn tiền đánh bạc nhưng không báo cho vợ ông Đáng biết. Phía người vợ cũng không có cơ sở nào khẳng định bà có biết chồng mượn nợ. Cho rằng đó là khoản nợ riêng của người chồng, tòa tuyên buộc ông Đáng phải tự mình lãnh trách nhiệm trả nợ cho ông H.

Đấu giá cả lô đất

Tháng 10-2004, Thi hành án dân sự (THA) thị xã Tân An ra quyết định buộc ông Đáng THA. Do ông Đáng không tự nguyện thi hành nên THA thị xã đã thực hiện biện pháp kê biên tài sản của ông Đáng. Kết quả xác minh của cơ quan này cho thấy ông Đáng và vợ có hai căn nhà (mỗi căn rộng khoảng 50 m2) nằm trên mảnh đất khoảng 400 m2 ở địa chỉ trên do người vợ đứng tên. Xét thấy đây là tài sản chung của vợ chồng được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, THA thị xã hướng dẫn người vợ khởi kiện phân chia tài sản. Mặc dù cho rằng nhà, đất đó là tài sản riêng của mình nhưng người vợ lại không nộp đơn yêu cầu tòa án minh định rõ.

Tháng 11-2004, THA thị xã kê biên nhà, đất trên. Đến tháng 7-2005, THA thị xã bán đấu giá tất cả tài sản này với số tiền hơn 170 triệu đồng. Sau khi trích phần tiền thuộc sở hữu của ông Đáng để THA, THA thị xã đã gửi 80 triệu đồng thuộc quyền sở hữu của người vợ vào ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Thuận, chấp hành viên THA tỉnh Long An, cho biết: “Chúng tôi đã làm đúng quy định trong việc bán đấu giá nhà, đất sau khi đợi hết thời hạn mà người vợ không khởi kiện ra tòa. THA thị xã cũng đã giành quyền ưu tiên mua nhà cho vợ chồng ông Đáng nhưng họ không mua...”.

Sai luật

Theo Điều 12 Nghị định 164 ngày 14-9-2004 của Chính phủ (về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo THA), trong trường hợp người phải thi hành án và người có chung quyền sử dụng đất có thỏa thuận bằng văn bản về phần quyền sử dụng đất của từng người phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận hoặc xác định được phần quyền sử dụng đất của từng người thì chỉ kê biên phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án là một bên vợ hoặc chồng không thỏa thuận được bằng văn bản về quyền sử dụng đất hoặc chấp hành viên không xác định được phần quyền sử dụng đất của từng người thì chấp hành viên hướng dẫn vợ, chồng yêu cầu tòa án chia quyền sử dụng đất là tài sản chung. Hết thời hạn ba tháng kể từ ngày hướng dẫn mà vợ, chồng không yêu cầu tòa án chia quyền sử dụng đất là tài sản chung thì phần quyền sử dụng đất của người phải THA được kê biên là diện tích đất bình quân của mỗi người trong tổng diện tích đất mà vợ chồng có chung.

Nên lưu ý, đất trên có hai căn nhà nằm ở hai bên, diện tích đất cũng khá lớn để có thể phân chia. Như vậy, THA thị xã Tân An đã làm sai quy định khi bán đấu giá toàn bộ nhà, đất là tài sản chung của vợ chồng ông Đáng để THA mà không chừa lại nhà, đất thuộc phần tài sản riêng của người vợ.