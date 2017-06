Long An: Kháng nghị... tới lui!

Ngày 20-7-2007, TAND huyện Thạnh Hóa (Long An) xét xử sơ thẩm P. về tội đánh bạc, tuyên phạt P. ba tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngày1-8-2007, Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Hóa ký quyết định kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm bản án trên với lý do hội đồng xét xử sơ thẩm “đã vi phạm điều kiện về việc cho bị cáo hưởng án treo”. Ngoài ra, cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ không đúng, lại bỏ qua việc xem xét các tình tiết tăng nặng.

Rút xong lại kháng nghị tiếp

TAND huyện Thạnh Hóa không chấp nhận quyết định kháng nghị trên với lý do đã quá hạn. Tòa này cho biết mình nhận được kháng nghị từ VKSND huyện Thạnh Hóa sau 22 ngày kể từ ngày tuyên án.

Đến tháng 9-2007, VKSND tỉnh Long An kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án trên. Cơ quan này yêu cầu Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh Long An hủy một phần bản án, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm xét xử lại từ đầu theo hướng tăng hình phạt và không cho hưởng án treo. Đầu tháng 1-2008, chính Viện trưởng VKSND tỉnh Long An lại rút quyết định kháng nghị ký hồi tháng 9-2007, đồng thời đề nghị TAND tỉnh Long An đình chỉ xét xử giám đốc thẩm vụ án. Quyết định rút kháng nghị giám đốc thẩm nêu rõ: “Căn cứ vào các điều 284, 285 Bộ luật Tố tụng hình sự, cấp giám đốc thẩm phải hủy toàn bộ bản án chứ không có quy định hủy một phần. Do đó, kháng nghị yêu cầu hủy một phần bản án là không đúng luật định”.

Tưởng vậy là xong nhưng vào tháng 2-2008, Viện trưởng VKSND tỉnh Long An lại ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Lần này, Viện đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh Long An giám đốc thẩm vụ án theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao về cấp sơ thẩm xét xử lại theo hướng tăng hình phạt và không cho hưởng án treo.

Đúng hay sai?

Điều 234 BLTTHS quy định thời hạn kháng nghị của VKSND cùng cấp là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Hóa ký quyết định kháng nghị phúc thẩm vào ngày 1-8-2007 (chưa quá 15 ngày tính từ ngày tuyên án). Nhưng mãi đến ngày thứ 22 kể từ ngày tuyên án thì TAND huyện Thạnh Hóa mới nhận được kháng nghị. Kháng nghị của Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Hóa (vốn đã bị hoàn trả) có thể bị xem là quá hạn hay không?

Khi kháng nghị, VKSND cùng cấp hay cấp trên thường chủ động gửi ngay quyết định kháng nghị đến tòa án đã xử sơ thẩm. Tuy nhiên, phải xác định ngày kháng nghị theo ngày ký quyết định kháng nghị hay theo ngày tòa nhận được văn bản?

Có ý kiến cho rằng không nên dựa vào ngày ký quyết định kháng nghị để xác định ngày kháng nghị, vì dễ dẫn đến sự tùy tiện từ VKSND (như ký lùi ngày, ký nhưng không vội gửi...). Khi quyết định kháng nghị được gửi trực tiếp, ngày kháng nghị có thể được xác định dựa vào sổ công văn đến. Nếu gửi qua bưu điện, ngày kháng nghị có thể xác định dựa vào ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu vào phong bì (như trường hợp đơn kháng cáo gửi qua bưu điện).

Một chi tiết đáng bàn nữa là việc Viện trưởng VKSND tỉnh Long An tháng trước rút kháng nghị đề nghị đình chỉ giám đốc thẩm vụ án nhưng tháng sau lại đề nghị giám đốc thẩm. Xử lý vậy có bất nhất hay không?