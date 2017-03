Long An: Thưởng tết công nhân… 50.000 đồng

So với năm trước, năm nay mức thưởng của khối doanh nghiệp vốn nước ngoài giảm hơn 28%, khối doanh nghiệp nhà nước cũng giảm 3,5%. Khối doanh nghiệp nước ngoài có mức thưởng cao nhất 170 triệu đồng/người, cao gấp bảy lần mức thưởng của doanh nghiệp nhà nước.

Các ngành được thưởng cao là ngành sơn, thuốc bảo vệ thực vật, thấp nhất là ngành in, dệt, may mặc. Một số công ty may thưởng tết cho công nhân với số tiền 50.000 đồng/người. Toàn tỉnh Long An có hơn 5.300 doanh nghiệp nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ gần 100 doanh nghiệp có báo cáo thưởng tết.

HOÀNG NAM