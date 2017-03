Long An: Tuyên giao đất nhưng không nêu diện tích

Hơn hai năm nay, bà Vi Thị Bông (ngụ thị xã Tân An, Long An) cứ tới lui đề nghị Thi hành án dân sự thị xã Tân An thi hành bản án phúc thẩm năm 2006 của TAND tỉnh Long An để đâu đó rõ ràng.

Tranh chấp chỉ hơn 45 m2 đất

Theo bà Bông, bà đã được UBND thị xã công nhận có quyền sử dụng hợp pháp hơn 550 m2 đất tại thị xã từ năm 2000. Nhưng khi bà xây dựng hàng rào giáp đất của ông P. thì ông P. buộc bà xây lùi vào 0,5 m với lý do bà đã lấn sang đất của ông hơn 45 m2.

Phía ông P. cho rằng lúc đầu đất của bà Bông chỉ có 520 m2. Sau nhiều lần chuyển nhượng và đến khi thuộc về bà Bông thì diện tích đất đã tăng thêm. Số đất dôi ra chính là đất của ông. Ngoài việc không đồng ý trả lại đất cho bà Bông như yêu cầu của bà, ông P. đưa ra đề nghị bà Bông phải trả cho ông hơn 45 m2 đất.

Tháng 6-2006, án sơ thẩm của TAND thị xã Tân An xử cho bà Bông được sử dụng hơn 45 m2 đất tranh chấp. Nhưng đến tháng 11-2006, án phúc thẩm của TAND tỉnh Long An đã xử cho ông P. được quyền sử dụng phần đất giáp ranh với đất nhà bà Bông với “kích thước tính từ sát chân tường nhà bà Bông trở qua phía đất của ông P.”. Tòa này cũng kiến nghị UBND thị xã điều chỉnh giấy đỏ đã cấp cho bà Bông cho phù hợp bản án. Cụ thể là theo trích lục bản đồ năm 2000 thì diện tích đất của bà Bông là 520 m2.

Ngay sau đó, ông P. và cả bà Bông đều nộp đơn yêu cầu thi hành án. Thế nhưng từ đó đến nay, bản án vẫn chưa được đem ra thi hành.

Xoay trở đủ kiểu mà chưa xong

Ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Thi hành án dân sự thị xã Tân An, cho biết: “Thực ra chúng tôi rất muốn tổ chức thi hành án nhưng lại không thể thi hành. Chúng tôi đang chờ Thi hành án tỉnh chỉ đạo cách tháo gỡ”.

Theo ông Tài, bản án phúc thẩm tuyên không rõ diện tích và vị trí tứ cận phần đất mà ông P. được quyền sử dụng. Chính vì thế, cơ quan thi hành án không có cơ sở để thi hành.

“Chúng tôi đã gửi công văn đề nghị tòa phúc thẩm giải thích bản án nhưng rất tiếc nội dung trả lời cũng không rõ hơn. Căn cứ theo trích lục bản đồ năm 2000, ông P. đề nghị chúng tôi đo sát chân tường nhà bà Bông như bản án đã tuyên. Nhưng nếu đo sát chân tường nhà bà Bông thì diện tích đất của bà Bông chỉ còn hơn 507 m2 (không đủ 520 m2 như ghi nhận trong bản đồ). Ngược lại, nếu công nhận diện tích đất của bà Bông là 520 m2 thì vị trí ranh giới đất lại sát chân tường nhà ông P. chứ không phải sát chân tường nhà bà Bông. Đương nhiên là ông P. không chấp nhận cách xử lý này” - ông Tài giải thích.