Long An: Vì đâu hai bé gái bị tổn thương?

Gần tháng nay, bà C. và bà L. (ngụ thị xã Tân An, tỉnh Long An) mất ăn mất ngủ vì hai đứa con gái (sáu tuổi) của họ đã bị người hàng xóm giở trò dâm ô.

Từ lời khai của con trẻ

Bà L. bàng hoàng nhớ lại: Tối 14-3, khi nghe con nói đi tiểu đau, bà kiểm tra thì thấy vùng kín của con bị đỏ và có dấu hiệu bị viêm nhiễm... Bấy giờ bé mới kể ông H. (là người hàng xóm mà bé thường qua chơi) thường xuyên dùng tay... quờ quạng làm bé bị đau. Tức giận, bà L. chạy ngay sang nhà ông H. mắng vốn nhưng ông này phủ nhận tất cả. Nghe chuyện, bà C. (nhà gần đó) giật mình vì cũng có con gái nhỏ hay qua chơi nhà ông H. Bà C. gặng hỏi con thì được biết bé cũng bị ông H. nhiều lần dùng tay sờ vào vùng kín. Kiểm tra kỹ, bà C. phát hiện con mình cũng bị viêm nhiễm vùng kín.

Hai bà mẹ cho biết trước giờ họ thấy ông H. có vẻ thương yêu trẻ con và thường cho các bé bánh kẹo ăn. Ai ngờ ông ấy lại có hành động bỉ ổi như vậy. Khi hai bà qua nói chuyện phải quấy, ông H. còn lớn tiếng thách thức... Hai bà mẹ đã gửi đơn ra công an phường để thưa ông H.

Lập tức, Công an thị xã Tân An đã đưa hai bé đi giám định màng trinh và sự tổn thương của bộ phận sinh dục. Đến ngày 2-4, Công an thị xã cho biết theo kết luận giám định thì hai bé “không bị gì”. Cụ thể, hai bé không bị rách màng trinh; không có tổn thương, trầy xước ở bộ phận sinh dục. Sau một thời gian chần chừ vì sợ làm mất chứng cứ, bà C. vội đưa con đến bệnh viện Từ Dũ khám bệnh. Thật bất ngờ khi nơi đây cho hay con bà bị viêm nhiễm vùng kín nặng.

Thực hư chưa rõ

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, thiếu tá Phạm Quốc Tuấn, Trưởng Công an phường 1, thị xã Tân An, cho biết: “Ngày 19-3, công an phường có nhận được đơn tố cáo của hai bà L., C. phản ánh ông H. có hành vi dâm ô với con gái họ. Chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai của hai bé (có cha mẹ chứng kiến) và hai bé cũng nói đã bị ông H. nhiều lần sờ vào vùng kín. Nhận thấy vụ việc không thuộc thẩm quyền xử lý của mình, chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên công an thị xã”.

Theo thiếu tá Lê Thanh Bình, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thị xã Tân An, cơ quan này đang xem xét, điều tra vụ việc. Công an thị xã chưa ra quyết định khởi tố vụ án vì ngoài lời khai của hai bé, chưa có thêm căn cứ nào để khẳng định ông H. có hành vi dâm ô. “Tuy nhiên, với việc một bé đang bị viêm nhiễm nặng như trình bày của bà C., có thể chúng tôi sẽ trưng cầu giám định lại” - ông Bình nói.

Điều 116 Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: phạm tội nhiều lần, đối với nhiều trẻ em, gây hậu quả nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm...”. Theo luật định, “dâm ô” là sờ mó, chà xát, hôn hít vào bộ phận sinh dục của nạn nhân hoặc yêu cầu nạn nhân làm vậy vào bộ phận sinh dục của mình để thỏa mãn dục vọng mà không có ý định giao cấu. Làm việc đó đối với trẻ em (người dưới 16 tuổi) thì có tội (còn làm việc đó với người lớn thì không có tội). Chỉ khi nào thực sự có hành vi như hai bé đã mô tả, ông H. mới có thể bị xử lý hình sự về tội này.