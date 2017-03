Lừa bán dự án trên giấy

Gửi thư đến Pháp Luật TP.HCM, một số bạn đọc cho biết đã bị ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xây dựng Nam Hoàng (trụ sở đặt tại 6/4 khu phố 4, TP Biên Hòa, Đồng Nai) lừa đảo bằng việc mua bán nhà, đất và dự án trên giấy để chiếm đoạt của họ hàng tỷ đồng.

Dụ nhiều người cả tin

Giữa năm 2004, khi biết bà C. (hẻm 109 KP 4, đường Phan Chu Trinh, TP Biên Hòa) có hai lô đất trống ông Cư đã thỏa thuận trao đổi số đất này với một căn nhà của ông. Ông Cư đồng ý bù thêm cho bà C. 370 triệu đồng để bà làm thủ tục sang tên nhà. Nhưng sau khi lấy được từ bà C. giấy ủy quyền và hồ sơ hai lô đất, ông Cư đã không trả tiền. Sau gần cả năm truy tìm, bà C. mới gặp được ông Cư và được ông giao trả trước 270 triệu đồng. Để lấy nốt số tiền còn lại, bà C. phải tiếp tục lùng sục ông Cư và được ông viết giấy hẹn trả nợ vào 20 ngày sau. Tuy nhiên, ông Cư đã bội tín và bỏ trốn cho tới nay. Không còn cách nào khác, bà Cư đã nộp đơn tố cáo ông Cư đến cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh.

Tháng 5-2008, ông N. (KP 2, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) muốn thế chấp nhà đất để vay ngân hàng 100 triệu đồng. Bấy giờ, ông đã nhờ một người quen làm giúp các thủ tục cần thiết. Bà này đã cầm “giấy đỏ” của ông, đồng thời đưa ông đến UBND phường Tam Hiệp làm hợp đồng vay tiền. Nhưng rồi ông chờ hoài mà vẫn “không thấy đồng bạc nào”. Cuối cùng, người quen đó cũng cam kết trả lại “giấy đỏ” cho ông nhưng sau đó đã không thực hiện cam kết.

Lạ lùng là theo hợp đồng thì ông N. đã thế chấp tài sản cho khoản vay lên đến 800 triệu đồng. “Giấy đỏ” của ông được dùng để bảo đảm cho Công ty Nam Hoàng trả nợ ngân hàng nhưng ông không hề biết công ty này. Kèm theo đó là một phiếu chi cho ông 150 triệu đồng cùng một biên bản được lập giữa ông và ông Cư với nội dung: “Ông N. nhờ ông Cư vay vốn 150 triệu đồng với điều kiện phải trả cho công ty 42,7 triệu đồng (gồm tiền dịch vụ phí, tiền lãi 12 tháng...)”. Biên bản còn ràng buộc “sang tháng thứ 13, nếu ông N. không có tiền thanh toán và đáo hạn thì phải bàn giao quyền sử dụng đất theo hợp đồng bảo lãnh của công ty”.

Đáng nói hơn, người quen trên cũng không biết gì về ông Cư. Sau khi nhận lời giúp đỡ ông N., bà này đã đưa “giấy đỏ” của ông cho một người quen khác làm thủ tục vay tiền và kết cục là đã có đủ thứ giấy tờ “chết người” như thế.

Tiếp xúc với phóng viên, ông N. khẳng định: “Tôi không hề biết giám đốc Cư. Các chữ ký mang tên tôi trong hồ sơ vay tiền là giả mạo và cán bộ ngân hàng cũng chưa đến nhà tôi định giá tài sản...”. Hiện ông N. cũng đã tố cáo vụ việc đến cơ quan điều tra để được làm rõ.

Dùng dự án “ma” để hốt bạc

Trước đó, ông Cư từng hứa hẹn cho Công ty Mười Én (TP.HCM) được san lấp một dự án thuộc khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ với ràng buộc Mười Én phải ứng trước 300 triệu đồng để giữ chỗ. Vì chưa đủ tiền nên Mười Én chỉ mới đưa trước 200 triệu đồng. Thế nhưng sau một thời gian dài cổ chờ đợi, Công ty Mười Én mới biết không có công trình nào cả.

Tháng 2-2008, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hà Linh (ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) thỏa thuận mua lại dự án khu dân cư Đông Hòa, Hưng Thịnh và trạm dừng chân tại huyện Trảng Bom của Công ty Nam Hoàng với giá năm tỷ đồng. Công ty Hà Linh đã ứng trước 3,5 tỷ đồng (hai tỷ do ông Cư nhận; 1,5 tỷ do người môi giới nhận) nhưng sau đó đã không thể thực hiện dự án. Sau đó, họ mới vỡ lẽ trong hai dự án trên thì dự án trạm dừng chân đã bị UBND tỉnh thu hồi và các cơ quan chức năng chưa kịp lập thủ tục bán đấu giá nhưng ông Cư vẫn tỉnh queo chuyển nhượng bằng hồ sơ cũ.

Giữa năm 2007, tin lời ông Cư có quen nhiều đơn vị trồng rừng, Công ty TNHH Lam Sơn (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã ứng trước cho ông Cư 700 triệu đồng để nhập nguyên liệu. Song trên thực tế, Lam Sơn chỉ nhập được ít hàng trị giá hơn 100 triệu đồng. Sốt ruột vì phải đợi quá lâu, Công ty Lam Sơn đòi hủy hợp đồng nhưng ông Cư đã biến mất, không liên lạc được.

Ngày 27-2-2009 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố Cư về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 21-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Nai mới bắt được bị can Cư để điều tra, xử lý.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Xuân Hà, Đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Ông Cư lừa đảo rất nhiều người nhưng chúng tôi chưa thống kê đầy đủ. Có người bị lừa mười mấy triệu đồng để ông Cư chạy lo giấy chủ quyền nhà đất, có người bị lừa đến hàng tỷ đồng. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ các nạn nhân của bị can Cư để tập trung xử lý luôn thể”.