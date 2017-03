Lừa người lao động ra nước ngoài trái phép

Theo một số thông tin cơ quan điều tra nắm được thì mỗi người muốn đi sang Trung Quốc cùng Tuyết để kiếm việc, cần đưa cho Tuyết 6 triệu đồng, không cần phải học tiếng, hộ chiếu hoặc giấy thông hành, không cần hợp đồng lao động.

Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2011, Tuyết đã đưa 2 lượt người sang Trung Quốc, tổng cộng hơn 30 người (chủ yếu là dân của xã Cam Nghĩa và Can Chính). Theo lời khai của Hồ Thị Mỹ Nhàn (SN 1990, trú thôn Lộc An, xã Cam Chính, H.Cam Lộ - người đã theo Tuyết sang Trung Quốc nhưng may mắn trở về được) cho biết: “Chúng tôi được đưa vào làm trong một công ty sản xuất hoa nhựa ở Quảng Châu, lương mỗi tháng được 4,5 triệu đồng và tiền lương thì bị Tuyết giữ”. Ngoài ra, Nhàn cho biết mỗi lao động ở đây phải làm một ngày 10 tiếng và nếu muốn về hẳn phải nộp cho Tuyết 12 triệu đồng.

Cơ quan điều tra nhận định đây là hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh ra nước ngoài trái phép và cũng không loại trừ khả năng những lao động nữ được bán vào động mại dâm và lao động nam bị cưỡng bức lao động trong các doanh nghiệp bên kia bên giới.

