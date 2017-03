Lừa tiền thuê nhà như ‘bán vịt trời’

Đã chuyển hồ sơ cho Công an quận 1 Chúng tôi đã liên hệ với Công an phường Bến Nghé, quận 1 để tìm hiểu thêm sự việc. Ông Đoàn Xuân Đức, trực ban Công an phường Bến Nghé, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của chị NTNT, công an phường đã chuyển hồ sơ lên Đội điều tra tổng hợp Công an quận 1. Theo ông Đức, những kẻ lừa đảo thường dùng những thủ đoạn tinh vi như giao dịch ở những nơi sang trọng, ăn mặc lịch sự để tạo niềm tin. Lỗi ở đây cũng xuất phát từ việc người đi thuê nhà quá gấp gáp, không kịp kiểm tra đối chiếu thông tin nên dễ bị lừa. “Nguyên tắc thuê nhà là cần thuê chính chủ, bằng cách kiểm tra giấy tờ (như mượn những người thuê trọ hóa đơn tiền điện, nước, hóa đơn này thường ghi tên chủ nhà). Hoặc người thuê cũng có thể liên hệ với công an phường để hỏi thông tin về chủ nhà, số điện thoại của họ…, tránh để bị lừa” - ông Đức chia sẻ.