Luật pháp tưởng rằng rất chặt chẽ, hóa ra cũng có những kẽ hở khổng lồ

Cần thanh tra lại toàn bộ các quy trình làm việc của cơ quan tư pháp nhằm phát phát hiện kẽ hở để chấn chỉnh, tìm cách giáo dục cán bộ và cải cách các cơ quan này, cũng như đặt ra các chế tài để không còn xảy ra tình trạng tương tự. Đồng thời công khai xin lỗi người dân, các hình thức kỷ luật, biện pháp khắc phục chấn chỉnh đã áp dụng với các cá nhân, cơ quan đó cho nhân dân được biết. Như thế nhân dân mới hài lòng, tin tưởng vào sự công minh và công bằng của luật pháp chúng ta.

THANH NGUYEN

Xin lỗi và bồi thường thì chưa đủ, phải quy trách nhiệm, sửa đổi cách làm việc của cả hệ thống gây ra oan trái này thì mới đúng và đủ.

THANH LONG

10 năm về trước, ông quan tòa xét xử vụ án này, bây giờ ổng nghĩ sao ta?

THANH DUNG

Cần phải xét xử những người tạo nên nỗi oan cho những thanh niên trên. Ai có thể cam đoan rằng hiện tại họ không tiếp tục gây ra những vụ án oan khác? Cơ quan công quyền cũng cần sớm loại bỏ những cán bộ này.

LÊ QUANG

Tại sao chúng ta không đưa danh tính của các cá nhân, tổ chức sai phạm gây oan cho ba thanh niên lên cơ quan thông tin đại chúng?

HUỲNH TRUNG

Tôi đồng ý với ý kiến của mọi người ở trên cần công khai xin lỗi cho các nạn nhân và quan trọng là chính sách bồi thường thích đáng về cả vật chất và tinh thần. Và cũng cần điều tra, xử lý nhưng cơ quan thực hiện việc điều tra này.

NGUYỄN THỊ TUYẾT

Tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần sớm có chính sách bồi thường thích đáng cho các nạn nhân phải chịu oan ngồi tù suốt 10 năm. Đồng thời cũng cần phải xử lý nghiêm minh những cán bộ tắc trách trong điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến lọt tội phạm và gây oan ức cho người vô tội.

DANH THANH HẢI

Đề nghị quy trách nhiệm, cơ quan, cá nhân đã tắc trách trong việc điều tra, xét xử để lấy lại công bằng cho người bị hại.

NGUYỄN VĂN LỢI

Cần đưa các cá nhân đã tắc trách trong việc điều tra, xét xử ra truy tố, xét xử để lấy lại công bằng cho người bị hại.

PHAN ANH

Thực thi pháp luật không nghiêm cũng do con người. Điều tra qua loa thiếu chứng cứ, xét xử theo cảm tính thiếu công minh cũng do con người. Khi phát hiện gây oan thì xin lỗi và nếu có đền bù thiệt hại thì có tiền của ngân sách chi. Nếu làm như vậy hoài thì tất nhiên lỗ hổng pháp luật ngày càng to ra là chuyện tất nhiên rồi.

TRỌNG TRAI

Minh oan và đền bù thỏa đáng cho người bị oan là cần thiết nhưng chưa đủ. Cần rà soát lại chỗ hở của pháp luật là việc phải làm, nhưng cũng chưa đủ, vì nên nhớ rằng trong vụ án này có sự cố tình bỏ qua chứng cứ của người thực thi pháp luật. Vậy nên nếu không điều tra làm rõ, xử lý những cán bộ đã cố tình vi phạm trong vụ án này thì dư luận sẽ còn bức xúc.

MAI DANG

Sao không đưa tên các cán bộ, cơ quan làm sai trái? Phải xử lý nghiêm những cán bộ vô cảm đó.

PHAM TIEN CUONG