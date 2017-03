Lượng hồ sơ sang tên xe tăng gấp đôi

Ở TP.HCM, theo ghi nhận của Phòng Công chứng số 6, nếu trước kia lượng hồ sơ công chứng mua bán xe khoảng 180 hồ sơ/ngày thì nay là hơn 270 hồ sơ/ngày (tăng khoảng 30%). Phòng Công chứng số 7 tăng từ 40 hồ sơ/ngày lên hơn 80 hồ sơ/ngày. Phòng Công chứng số 4 cũng tăng gấp đôi, lúc trước khoảng 10 hồ sơ/ngày, giờ là 20 hồ sơ/ngày. Thời gian giải quyết hồ sơ ở các phòng chỉ khoảng 15 phút đầu giờ; giữa giờ trở đi có thể lâu hơn do lượng hồ sơ nhiều, muộn nhất cũng chỉ gói gọn trong một buổi.

Sáng 15-11, theo ghi nhận của chúng tôi tại tổ đăng ký xe - Công an quận Tân Bình, có 15 người đến làm thủ tục đăng ký xe máy. Anh Trần Kim Oanh (quận Tân Bình) cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi đến đây làm thủ tục sang tên xe cũ. Lần trước, tôi được công an quận giải quyết rất nhanh, khoảng 30 phút là xong. Còn ở cơ quan công chứng tôi đợi 15 phút, ở chi cục thuế, tôi chỉ cần chờ 20 phút. Tính ra, tôi chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ để nộp hồ sơ đăng ký xe và đợi thêm hai ngày sau quay lại lấy giấy đăng ký xe”. Hỏi: “Có phải vì sợ bị phạt mà anh đi đăng ký hay không?”, anh cười: “Tôi muốn đứng tên xe để yên tâm chạy trên đường, sau này có muốn bán cũng dễ dàng”.

Tại tổ đăng ký xe - Công an quận 11, vào khoảng 10 giờ 30 có chừng sáu người chờ nộp hồ sơ sang tên xe. Anh Kiều Thạch Phú (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) kể: “Tôi mới mua chiếc xe máy cũ 5 triệu đồng giờ đến đây rút giấy tờ để về công an tỉnh sang tên. Tính cả đi công chứng, trước bạ, tôi mất chưa tới một buổi sáng và tốn cả thảy 100.000 đồng”. Theo Trung tá Lê Văn Đầy, Tổ trưởng tổ đăng ký xe - Công an quận 11, sau khi Nghị định 71/2012 của Chính phủ có hiệu lực, số người đến làm thủ tục đăng ký xe tăng gấp đôi so với lúc trước.

Tại quận Phú Nhuận, Thượng tá Phạm Văn Hoàn, Phó Trưởng Công an quận, cũng cho biết: “Lượng người đến làm thủ tục sang tên xe tăng 10 trường hợp/ngày. Thủ tục sang tên xe khá đơn giản, người dân chỉ mất khoảng một buổi là có thể làm xong, còn giấy đăng ký xe của chủ mới chừng một tuần là có”.

Tại quận Gò Vấp, đại diện công an quận này thông tin: Trong năm ngày qua, số hồ sơ đăng ký xe trên địa bàn tăng 20%.

K.PHỤNG - N.HIỀN - M.QUÝ