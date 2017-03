Lương hưu được miễn thuế

1. Tới đây, tôi sẽ cho em ruột một căn nhà trong số hai căn nhà mà tôi đang sở hữu. Bấy giờ, tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Đối với căn nhà còn lại, nếu bán đi để mua căn nhà khác thì tôi có phải đóng thuế không?

Võ Duy (duyspcc@yahoo.com.vn)

Trả lời: Khi tặng, cho căn nhà cho người em ruột, bạn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đối với căn nhà duy nhất còn lại, bạn không phải nộp thuế này khi bán nhà.

2. Hàng tháng tôi đều gửi tiền về quê để phụ chị ruột (trong độ tuổi lao động) nuôi một con của chị đang đi học. Vậy cháu tôi có phải là người phụ thuộc của tôi không?

Thanh Thuy (thanhthuy@hondaotokimthanh.com.vn)

Trả lời: Đối với người cháu ruột của bạn, do cháu còn mẹ đang trong độ tuổi lao động, không phải là người không nơi nương tựa nên không được tính là người phụ thuộc của bạn.

3. Lương của tôi hai triệu đồng/tháng. Trong tháng 1-2009, tôi được nhận hai tháng tiền thưởng nên thu nhập trong tháng này trên bốn triệu đồng. Tôi có phải tạm đóng thuế thu nhập, sau đó đến năm 2010 được hoàn thuế lại hay không?

(quynh.finance@dskorea.com)

Tôi đang làm việc tại một công ty với mức lương căn bản ba triệu đồng/tháng. Tháng 12, do tôi được nhận thêm tháng lương thứ 13 nên tổng thu nhập là sáu triệu đồng. Vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Tran Phuong (thiphuong.tran@dintsun.com)

Trả lời: Do thu nhập bình quân tháng trong năm của bạn chưa đến bốn triệu đồng/tháng nên bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Riêng đến tháng cuối năm, bạn nhận thêm tháng lương thứ 13 nên tổng thu nhập chịu thuế sẽ là sáu triệu đồng/tháng. Giả sử bạn độc thân, không đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc thì thu nhập tính thuế trong tháng là 6 triệu - 4 triệu = 2 triệu đồng. Công ty sẽ tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bạn là 2 triệu x 5% = 100.000 đồng.

4. Tôi là cán bộ hưu trí, có cổ phần ở một số công ty và hàng năm được chia cổ tức. Vậy tôi có được giảm trừ gia cảnh cho bản thân bốn triệu đồng/tháng trước khi đóng thuế không? Trường hợp công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu với giá trị bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu), tôi phải đóng thuế thu nhập cá nhân ngay khi nhận thêm cổ phiếu hay khi chuyển nhượng?

Phạm Ngọc Lan (24A Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh)

Trả lời: Phần thu nhập từ lương hưu được miễn thuế thu nhập cá nhân. Riêng cổ tức được chia là thu nhập từ đầu tư vốn, không được tính giảm trừ gia cảnh. Trước mỗi lần trả cổ tức, đơn vị chia cổ tức cho ông sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 5% và nộp vào ngân sách nhà nước.

5. Con tôi kinh doanh trò chơi Internet, thu nhập hàng tháng 10 triệu đồng. Con tôi sẽ được trừ các khoản tiền như tiền đóng thuế, tiền điện, tiền thuê nhân công hàng tháng, số tiền còn lại mới kê khai có đúng không?

Nguyễn Đình Nghị (126 Ngô Tất Tố, phường 22, Bình Thạnh, TP.HCM)

Trả lời: Các khoản tiền thuế hàng tháng, tiền điện, tiền lương nhân công... được xem là chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập từ kinh doanh trò chơi Internet. Các khoản đó được trừ ra trước khi tính thuế thu nhập cá nhân nếu con bạn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ.

6. Do làm ăn thua lỗ, tôi phải bán căn nhà đang ở để trả nợ. Do nhà chưa được cấp “giấy hồng” nên tôi chỉ bán bằng giấy tay. Sau khi bán nhà, tôi phải ở tạm trên đất của người quen. Việc bán nhà từ tháng 9-2008 có phải đóng thuế thu nhập không? Thuế được tính theo giá bán nhà thực tế hay theo bảng giá do nhà nước quy định?

Lê Văn Hoài (A3/16A ấp 1, xã Tân Kiên, Bình Chánh)

Trả lời: Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào hợp đồng mua bán nhà (được công chứng) giữa các bên để tính thuế. Việc mua bán bằng giấy tay không có cơ sở để tính thuế.

Giá tính thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản là giá thực tế chuyển nhượng được xác định theo giá thị trường và được ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.