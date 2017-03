Lương tối đa của chuyên gia tư vấn là 25 triệu đồng

Thông tư 18/2010/TT do Bộ LĐ-TB& XH vừa ban hành hướng dẫn về chế độ tiền lương cho chuyên gia trong nước đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7 tới.



Thứ trưởng Phạm Minh Huân thông báo cụ thể, đối với chuyên gia tư vấn trong nước có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn trên 15 năm được hưởng lương không quá 25 triệu đồng/tháng. Các trường hợp có kinh nghiệp dưới 15 năm được hưởng lương không quá 20 triệu đồng/tháng; dưới 10 năm và dưới 3 năm sẽ có mức lương tối đa tương ứng là 20 triệu, 10 triệu và 5 triệu đồng. Đây là mức chi trọn gói, bao gồm cả các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại thuế. Thông tư này cũng quy định rõ, trường hợp đặc biệt, dự án cần chuyên gia tư vấn trong nước có chuyên môn cao, ngành nghề đặc biệt, đặc thù, địa bàn thực hiện dự án ở vùng khó khăn, xa xôi, hẻo lánh thì chủ đầu tư trình cơ quan chủ quản xem xét trước khi quyết định mức lương cao hơn mức quy định trên.



Ông Huân khẳng định, khi chỉ số giá tiêu dùng do Tổng cục Thống kê công bố tăng từ 15% trở lên so với thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, Bộ sẽ có hướng dẫn điều chỉnh mức tiền lương phù hợp. Theo P. Thanh ( DT)