Lý lịch tư pháp: Cấp chậm lại không đạt yêu cầu!

Viện lẽ việc tra cứu phục vụ công tác cấp phiếu LLTP do ngành công an đảm nhiệm, sở tư pháp bảo tôi chờ hơn... bốn tháng. Sau đó, thay vì được minh định có tiền án hay không thì tôi chỉ được ghi nhận “năm 1998 có thực hiện hành vi đánh người...”! Do chưa hề bị xử lý hành chính hay hình sự về lỗi lầm trên nên tôi đã phải chạy tới chạy lui để được khẳng định “không có tiền sự, tiền án”.

Được biết, các thông tin về LLTP đang nằm rải rác tại nhiều cơ quan khác nhau. Như tòa án có các bản án hình sự, viện kiểm sát có bảng thống kê tội phạm, công an có tàng thư căn cước can phạm... Để có cơ sở cấp phiếu LLTP, sở tư pháp phải tra cứu thông tin từ hệ thống tàng thư của ngành công an và từ hồ sơ án lưu của tòa án. Tuy nhiên, do hệ thống tàng thư chủ yếu phục vụ cho công tác điều tra tội phạm nên các thông tin chưa thật đầy đủ. Như ở trường hợp của tôi, cơ quan công an đã không kịp thời cập nhật toàn bộ quá trình xử lý vi phạm (nếu có) của các cơ quan chức năng. Ngụ cùng một địa phương đã khó, những trường hợp từng cư trú ở các tỉnh lại càng vất vả hơn vì công an cấp tỉnh phải chuyển hồ sơ đến Bộ Công an tra cứu...

Bạn tôi ở Mỹ cho biết lần đó, bạn có va quẹt nhẹ vào một người nước ngoài và cứ nghĩ chuyện chẳng có gì... Ấy vậy mà ít tháng sau, bạn tôi đã bị một người bản xứ từ chối cho thuê nhà ở với lý do “anh đã từng gây rối...”. Xem ra nước mình chưa làm tốt việc cung cấp các thông tin về nhân thân công dân. Sau một thời gian dài cải cách, chất lượng quản lý những thông tin cần thiết đó vẫn chưa tương xứng với những thủ tục rườm rà liên quan.