Mắc bẫy ‘mua hàng trúng thưởng’

4 đặc điểm cần cảnh giác Một cán bộ Sở Công Thương TP.HCM cho biết chương trình khuyến mãi có rút thăm trúng thưởng có rất nhiều hình thức. Với hình thức khuyến mãi bằng cách gọi điện thoại hay nhắn tin thông báo trúng thưởng, khách hàng phải tỉnh táo, cẩn trọng, kiểm tra tính hợp lệ của chương trình, có thể đến trực tiếp doanh nghiệp để xem các giấy tờ khuyến mãi liên quan; đừng vội tin vì những chương trình kiểu này có dấu hiệu không rõ ràng. Theo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), các vụ “mua hàng trúng thưởng” qua điện thoại thường có các đặc điểm sau: 1. Thông qua điện thoại, nhân viên công ty thường thông báo NTD trúng thưởng phiếu mua hàng vì là một trong 50 khách hàng may mắn/nhân dịp năm năm thành lập công ty… và khuyến khích, thuyết phục NTD sử dụng phiếu mua hàng đó để mua sản phẩm. 2. Sản phẩm được áp dụng phiếu mua hàng thường là điện thoại của các hãng lớn hoặc sản phẩm có giá trị cao. Trong quá trình giới thiệu, nhân viên công ty sẽ cố ý đưa thông tin để NTD nhầm lẫn và cho rằng mình sẽ được mua sản phẩm của hãng danh tiếng với giá trị rất thấp do đang được hưởng ưu đãi. 3. Sản phẩm được giao qua đường bưu điện qua hình thức “thu tiền khi nhận hàng” (COD - cash on delivery) với điều kiện chỉ được mở xem hàng sau khi đã thanh toán tiền. Như vậy, NTD sẽ không có điều kiện kiểm tra sản phẩm mà thường sẽ chỉ nhận ra mình bị lừa khi đã trả tiền và nhận hàng. 4. Khi người mua phản ánh và yêu cầu được hoàn lại tiền, công ty thường đưa ra lý do là NTD đã hiểu nhầm ý của nhân viên tư vấn. Đây cũng là điều gây khó khăn cho NTD vì các tư vấn của nhân viên công ty được thực hiện qua điện thoại và không được ghi hoặc lưu lại theo bất kỳ định dạng nào. Cục khuyến cáo NTD tìm hiểu về doanh nghiệp, cửa hàng bán sản phẩm, tìm hiểu về giá cả hàng hóa, dịch vụ trước khi quyết định đặt hàng. Đặc biệt, cần lưu giữ các chứng cứ liên quan đến giao dịch như ghi âm cuộc thoại hoặc yêu cầu người bán gửi các thông tin về giao dịch như tên và hình ảnh hàng hóa, giá bán, điều kiện giao dịch… trước khi mua để làm bằng chứng khiếu nại sau này. THANH TÚ