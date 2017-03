Mặc màu gì đi phỏng vấn là hợp nhất?

Ngày phỏng vấn đang tới gần, bạn mở tủ quần áo để tìm một bộ lý tưởng. Chiếc áo khoác màu đỏ, màu mà bạn tin là đem đến cho bạn sức mạnh và sự may mắn, hiện ra mời gọi “Hãy mặc tôi!”. Nhưng bạn chợt nhớ đến những lời tư vấn mà bạn đọc được ở đâu đó: Hãy mặc một bộ trang phục lịch sự, chuyên nghiệp, màu sắc nhã nhặn để đi phỏng vấn.

Ảnh minh họa

Đối mặt với tình huống như vậy, bạn băn khoăn: Liệu mặc với những màu sắc như thế nào để chứng tỏ được sức mạnh và sự chuyên nghiệp của bạn khi gặp nhà tuyển dụng? “Bạn có thể mặc áo đỏ tới cuộc phỏng vấn. Nhưng điều quan trọng là bạn cần biết điều gì đó về văn hóa của công ty sắp phỏng vấn bạn”, bà Stephanie Legatos, nhà tư vấn nghề nghiệp, chủ công ty Be Well Partners, đưa ra lời khuyên trên trang Glassdoor.



Vào mùa thu và mùa đông, bà Legatos thích có một chút màu đỏ hoặc tím trên trang phục khi bà đi gặp khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng. Bà xem những cuộc gặp khách hàng mới cũng giống như các cuộc phỏng vấn xin việc. Thi thoảng, bà mặc một chiếc áo khoác sọc đen trắng. “Tôi cảm thấy tự tin khi mặc chiếc áo đó”, bà nói. Tuy nhiên, bà Legatos biết là chiếc áo đó có thể hơi “quá” một chút, nên bà cân bằng lại bằng một đôi giày và chiếc túi xách thật đơn giản. Ngoài ra, không phải lúc nào bà cũng mặc chiếc áo này tới gặp khách hàng mới.



Khi bạn chọn màu sắc và trang phục, hãy ghi nhớ trong đầu là bạn sẽ mặc trang phục đó đi đâu, gặp ai, và bạn muốn truyền tải thông điệp gì. Theo gợi ý của bà Legatos, bạn có thể tự hỏi bản thân: “Mình thực sự muốn gửi đi thông điệp gì từ trang phục? Một người cầu tiến hay một người biết tạo ấn tượng về sự hiện diện của mình?”



Nhà tư vấn nghề nghiệp Ellen Schulman thuộc công ty CareerGenerations nói thêm: “Bạn có thực sự muốn trở thành một quý cô trong trang phục màu cam hay xanh cốm trong cuộc phỏng vấn? Bạn mới là người muốn sự nổi bật đó, chứ màu sắc không có lỗi”.



Dưới đây là một số gợi ý của các chuyên gia giúp bạn chọn màu sắc trang phục phù hợp khi đi phỏng vấn:



1. Xem xét ý nghĩa của các màu sắc



Mỗi màu sắc mang một ý nghĩa và tượng trưng cho một cảm xúc cụ thể. Đối với một số nước châu Á, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, còn đối với người phương Tây, hai màu đỏ và đen đại diện cho sức mạnh. Những màu này có thể phù hợp cho những người làm công tác điều hành hoặc đàm phán hợp đồng.



Tuy nhiên, nếu bạn đi phỏng vấn cho vị trí trợ lý hành chính tại một tổ chức phi lợi nhuận, bạn nên mặc những màu sắc dịu hơn như màu xanh biển, nâu hoặc những màu trung tính. Chẳng hạn, màu trắng của chiếc áo mà bạn chọn sẽ truyền tải sự rõ ràng, minh bạch và trung thực. Người đối diện thực sự có những phản ứng trong tiềm thức đối với màu sắc mà bạn mặc.



2. Xem xét cách kết hợp màu sắc



Nếu bạn muốn chứng tỏ sự chuyên nghiệp và một chút lịch lãm, hay kết hợp một bộ vest tối màu với một chiếc áo sơ mi màu sáng. Hoặc bạn có thể mặc chiếc áo khoác ngoài màu đỏ nhưng kết hợp với phần còn lại của bộ đồ là màu ghi sẫm, cộng thêm một đôi giày công sở đơn giản màu đen. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp trang phục đơn sắc với một chiếc khăn hay cà vạt có chút màu sắc.



Nếu bạn thích màu tím và cho rằng màu tím đem đến cho bạn sự may mắn, hãy đem theo chiếc túi xách màu tím của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn kết hợp cả ví tím, giày tím và áo tím, thì theo bà Legatos, như vậy lại là “quá đà”.



Những màu sắc sáng hoàn toàn ổn, nhưng hãy tự hỏi bản thân bạn bao nhiều là đủ. Để an toàn, bạn nên mặc trang phục màu sắc trung tính là chủ đạo và tạo điểm nhấn bằng “một vài mảng màu sắc nhất định”, theo bà Schulman.



3. Đánh giá đối tượng mà bạn sẽ gặp



Nếu bạn chuẩn bị đến phỏng vấn xin việc vào một ngân hàng, bạn cần ăn mặc chỉn chu và trang trọng hơn khi đến phỏng vấn trong một công ty công nghệ. Nếu bạn đi phỏng vấn cho những công việc đòi hỏi sự sáng tạo hay liên quan tới thời trang, thì chắc hẳn bạn sẽ cần một bộ trang phục sành điệu, có màu sắc và đi kèm những phụ kiện hợp xu hướng.



Tuy nhiên, nếu bạn chuẩn bị gặp giám đốc hay trưởng phòng của công ty tuyển dụng, hãy sử dụng trang phục có màu sắc trầm như nâu, xanh hải quân và đen.



“Chìa khóa ở đây là hãy cho thấy bạn là một người phù hợp với tổ chức phỏng vấn bạn”, bà Schulman nói.



Bà Legatos nhớ lại, nhiều năm trước, bà đã có lần mặc một bộ vest màu tím hoa cà đậm tới phỏng vấn xin việc tại một công ty quản lý quỹ tương hỗ ở Boston. Khi đến nơi, bà phát hiện ra mọi người đều mặc màu đen hoặc xanh hải quân. Bà Legatos đã thất bại trong cuộc phỏng vấn đó và hiểu ngay rằng, một phần lý do là bộ trang phục bà mặc không phù hợp.



4. Đánh giá mức độ tự tin của bạn



Nếu chiếc áo khoác màu đỏ đem tới cho bạn ý chí và sức mạnh, bạn có thể mặc chiếc áo đó đến cuộc phỏng vấn. Điều đó cũng giống như việc bạn luôn mang theo một chiếc dây chuyền đặc biệt, chiếc đồng hồ mà mẹ bạn tặng, hay một vật may mắn nào đó bỏ trong ví - những thứ bạn tin sẽ giúp bạn thành công.



Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy chân thực và tự tin nhất khi mặc một chiếc áo sơ mi đính hạt, cùng chiếc áo khoác có trang trí tua rua và chiếc quần bò cũ rách gối, thì bạn nên dừng lại để suy nghĩ thêm, ngắm nhìn mình trong gương, rồi thay sang một bộ trang phục khác chuyên nghiệp hơn để tới cuộc phỏng phấn.



Bà Legatos khuyên rằng, việc thể hiện đúng bản chất của bạn qua trang phục là quan trọng, nhưng bạn cũng cân hiểu, hình ảnh ngoài xã hội của bạn không nhất thiết phải giống với hình ảnh của bạn trong môi trường chuyên nghiệp.

Theo Phương Anh (Glassdoor/Dân Trí)