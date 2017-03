Mất hai con được hỗ trợ 10 triệu!

Hai trẻ chết trong khu vực thi công Theo đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Sóng Thần (quận Thủ Đức, TP.HCM), khu vực hai cháu chết đuối nằm phía ngoài công trình. Do vậy, công ty chỉ đồng ý hỗ trợ cho gia đình 10 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình lại đòi bồi thường thêm 100 triệu đồng nên công ty không thể đáp ứng. Ngược lại, theo thông tin từ công an xã và huyện, hai trẻ chết trong khu vực thi công công trình. Ông Nguyễn Lý Hùng Dũng, Trưởng Công an xã Lai Hưng (huyện Bến Cát), cho biết: “Hôm đó, khi nhận được thông tin, chúng tôi đã xuống ngay hiện trường. Tuy nhiên, khi đến nơi thì xác của hai bé đã được người dân vớt lên và đưa về nhà. Theo chỉ dẫn của những người chứng kiến, nơi hai đứa bé trượt chân xuống hồ chết đuối thuộc khu vực thi công công trình. Nơi đây không hề có rào chắn hay bảng cảnh báo nguy hiểm. Vì vụ việc không thuộc thẩm quyền của công an xã nên chúng tôi đã lập hồ sơ ban đầu và báo cáo lên công an huyện”. Thiếu tá Võ Văn Lực, điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Bến Cát, cho biết thêm: “Theo hồ sơ ban đầu do công an xã chuyển lên thì hai bé chết đuối trong khu vực công trình. Ngay từ đầu, bà Dinh đã làm đơn xin mai táng cho hai cháu chứ không muốn mổ tử thi nên cơ quan điều tra đã chấp nhận và không tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc. Tới đây, chúng tôi sẽ xuống hiện trường xác minh, điều tra lại để làm rõ công ty có lỗi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay không để trên cơ sở đó ràng buộc trách nhiệm bồi thường thiệt hại của đơn vị thi công đối với cái chết của hai trẻ”. THÀNH NHÂN Khi rào lưới thì đã quá muộn Tội nghiệp hai đứa nhỏ và cả người mẹ nữa! Người dân chúng tôi rất bức xúc bởi đơn vị thi công công trình đã quá chủ quan, không hề rào chắn hay có bảng cảnh báo nguy hiểm nên mới để xảy ra hậu quả đau buồn như vậy. Đợi sau khi hai trẻ chết thì họ mới rào lưới B40 ở khu vực thì đã quá muộn. Ông NGUYỄN VĂN SỰ (nhà ở sát hồ) Chính quyền giúp thêm Trước hoàn cảnh khó khăn và đáng thương của bà Dinh thì UBND xã, Phòng LĐ-TB&XH huyện, Trung tâm Bảo vệ trẻ em tỉnh… đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ tổng cộng hơn 77 triệu đồng. Ông LÊ THANH LỰC, Phó Chủ tịch UBND xã Lai Hưng

(huyện Bến Cát)