Mất ngủ khi ở gần kho gas

Hàng ngày, công ty đưa nhiều xe tải đến địa chỉ trên chở các bình gas giao cho khách hàng. Do thiếu cẩn trọng, nhiều công nhân đã làm va chạm các bình gas với nhau, tạo ra những âm thanh làm ầm ĩ cả xóm. Chưa hết, vì đường vào kho rất xấu nên bà con rất ngại có sự cố phát sinh nếu chẳng may các xe bị sụp “ổ gà” hoặc xì gas do va đập. Một người dân sống gần kho hàng cho biết: “Bà con còn lo ngại có nguy cơ cháy nổ bởi vì mái nhà của nhà kho rất gần với các đường dây điện giăng tứ tung của cơ quan điện lực. Những lúc mưa giông dễ gây ra tình trạng chạm điện dẫn đến những hiểm họa khó lường...”. Một tổ trưởng trong khu phố này cho hay, bà con đã nhiều lần đề xuất dời kho hàng này ra khỏi khu dân cư nhưng chưa thấy công ty phản hồi.

Ông Phan Đình Lễ - cán bộ Phòng Kinh doanh của Công ty Tân Hải Lê giải thích: “Kho trên chỉ là trạm trung chuyển gas đến các đại lý phân phối khác. Biết được các lo lắng của bà con, công ty chỉ tổ chức giao nhận hàng trong giờ hành chính và cố gắng không làm ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của mọi người. Khi vận chuyển các bình gas, công ty đã dùng cao su hay mốp xốp hứng đỡ để tránh gây ra tiếng động và những sự cố đáng tiếc. Công ty đã tìm được mặt bằng mới ở ngoại ô và cũng muốn di dời kho hàng sớm. Song các cơ quan chức năng nơi công ty định dời đến lại chưa chấp nhận”.

Bà Đinh Thị Cẩm Hồng - Chủ tịch UBND phường 11, quận Gò Vấp cho biết: “Phường đã phối hợp với quận tổ chức nhiều đợt kiểm tra hoạt động của kho hàng trên. Kết quả cho thấy công ty chấp hành rất nghiêm túc các quy định về kinh doanh và phòng cháy, chữa cháy...”.

Một cán bộ của Phòng Kinh tế quận Gò Vấp cho biết: “Công ty trên kinh doanh khí đốt có đầy đủ giấy phép, không có gì sai phạm, không có việc sang chiết gas dễ gây nguy hiểm. Cho nên, phòng chỉ đề nghị bộ phận phòng cháy chữa cháy bên công an quận tăng cường kiểm tra công ty để bảo đảm an toàn tuyệt đối tại đây. Nếu lỡ có xảy ra cháy nổ thì phòng sẽ kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh. Việc bà con khiếu nại cho rằng công ty gây ồn ào, phòng đã yêu cầu công ty chấn chỉnh”.