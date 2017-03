Mất ngủ vì ở gần xưởng mộc

Địa điểm trên từng bị dân kêu rêu và đã bị đoàn kiểm tra xã, huyện đến lập biên bản, xử phạt hành chính về một số vi phạm về môi trường. Sau đó, nơi đây được cấp giấy phép sản xuất kinh doanh dưới hình thức công ty với tên gọi Cao Đà. Một người dân sống gần đó than phiền: “Do không gian chật hẹp mà lại có quá nhiều máy móc nên bà con rất ngại xảy ra cháy nổ. Đã vậy, ngoài việc bị mất ngủ do tiếng gầm rú bất kể thời gian nào trong ngày của máy cưa xẻ gỗ, chúng tôi còn bị nổi mẩn đỏ khắp người do hơi sơn, bụi mạt cưa”.

Tiếp xúc với phóng viên, ông Trần Văn Vinh, Giám đốc Công ty Cao Đà, giải thích: “Vì thiếu vốn đầu tư nên công ty buộc lòng phải đặt xưởng sản xuất tại nhà. Công ty đang cố gắng khắc phục các phát sinh liên quan”.

Ông Trần Văn Tân, cán bộ chuyên trách môi trường UBND huyện Hóc Môn, cho biết: “Theo kết quả kiểm tra ban đầu của huyện, xưởng mộc không đạt các yêu cầu về tiếng ồn, bụi bặm... Sau khi huyện yêu cầu khắc phục thì xưởng đã làm các cửa kín để ngăn tiếng ồn và bụi. Huyện cũng đã kiểm tra lại và thấy các yếu tố trên đều đạt trong mức cho phép. Với phản ánh của bà con, huyện sẽ xem xét thêm...”.