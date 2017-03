Mất quyền kiện vì tưởng ủy ban trả đất

Khiếu nại giám đốc thẩm vì không tự nguyện rút đơn Đây là một trường hợp hết sức đáng tiếc. Người dân không hiểu pháp luật, lại có tâm lý dựa hết vào lời trao đổi của cán bộ phía ủy ban nên tự mình đánh mất thời hiệu khởi kiện. Theo quy định, khi tự rút đơn kiện, ông Cường vẫn có quyền kiện lại (theo Điều 121 Luật Tố tụng hành chính) nhưng chỉ có thể làm được điều này khi còn thời hiệu khởi kiện. Hết thời hiệu thì không thể thực hiện được quyền này nữa. Do đó kinh nghiệm rút ra là trước mỗi quy trình tố tụng, các bên phải tìm hiểu kỹ các vấn đề liên quan để hình dung ra hệ quả pháp lý của nó. Tôi cũng cho rằng người thẩm phán khi giải quyết vụ án hành chính nói riêng cũng nên hướng dẫn cho các bên về các quy định pháp luật liên quan, giúp họ hiểu pháp luật hơn, trong đó làm sao tạo ra sự an toàn cho người dân vốn là bên yếu thế. Trong vụ này, tôi cho rằng ông Cường có lý do để khiếu nại giám đốc thẩm quyết định đình chỉ và dùng chính lời hứa hẹn của phía ủy ban để làm căn cứ chứng minh việc rút đơn của mình là không tự nguyện. Rõ ràng thực tế ông Cường rút là vì có điều kiện (do ủy ban hứa hẹn). Nay điều kiện ấy không thực hiện được thì phải hủy quyết định đình chỉ tiếp tục giải quyết vụ án. Thẩm phán PHẠM CÔNG HÙNG,

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM

THANH TÙNG ghi