Mất tiền, cơ hội làm việc ở Mỹ mù mờ

Lo ngại vì cơ hội sang Mỹ làm vườn và nghề cơ khí sắp “đến hẹn mà chưa thấy lên”, đại diện 170 học viên đang theo học lớp chứng chỉ nghề, tiếng Anh do Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Giáo dục Văn hóa Việt (gọi tắt Công ty Văn hóa Việt) tổ chức đã bức xúc phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM.

Qua Mỹ làm việc, tiếng Anh chỉ “Yes-No”

Theo phản ánh của học viên, đại diện công ty hứa sau ba tháng học nghề và tiếng Anh, tất cả học viên sẽ được qua Mỹ vào ngày 15-9-2013. Hợp đồng lao động theo dạng tu nghiệp sinh, thời gian làm việc 6-9 tháng, mức thu nhập khoảng 1.500 USD/tháng. Thế nhưng đến đầu tháng 7 vẫn chưa có bất cứ cuộc phỏng vấn hay gặp gỡ đối tác nào từ phía Mỹ. Nghi ngờ, một số học viên chấp nhận mất khoảng 500-750 USD và xin thôi học. 170 học viên còn lại ngậm ngùi “trót đâm lao nên theo lao” nhưng chưa biết thực hư ra sao.

Trước đó, ngày 18-4, số học viên này nhận được thông báo của Công ty Văn hóa Việt vào nhập học tiếng Anh và nghề tại Trường Cao đẳng Công nghệ -Nông Lâm Nam Bộ (đơn vị được Công ty Văn hóa Việt đặt hàng đào tạo). Theo tính toán sơ bộ, tổng chi phí sang Mỹ làm vườn là 1.750 USD, nghề hàn là 2.700 USD. Cụ thể với nghề làm vườn và cơ khí, đợt 1 công ty này thu 500- 750 USD, số còn lại công ty cho biết sẽ đóng sau khi làm visa và ký kết hợp đồng với đối tác bên Mỹ.

Tuy nhiên, trong quá trình học tiếng Anh, học viên rất băn khoăn vì công tác tổ chức lỏng lẻo, không khám sức khỏe. Đại diện công ty nói là chỉ cần nâng thể trạng thêm 20 kg là đủ chỉ tiêu. Học đến tháng thứ hai, các học viên tiếp tục nhận được thông báo yêu cầu đóng 1.000 USD học phí. “Số tiền này công ty không thông báo thu với mục đích gì nhưng vì lo lắng sợ mất cơ hội sang Mỹ nên mọi người đành bấm bụng theo lao” - một học viên nói.

“Sau ba tháng, vốn tiếng Anh của tôi cũng vo tròn trong Yes-No. Còn tổng chi phí ăn học đã ngốn hết 50 triệu đồng mà chưa thấy tín hiệu gì để có thể sang Mỹ cả” - anh N. (một học viên) nói.

Công ty chỉ một nhân viên!

Chúng tôi tìm đến văn phòng đại diện của Công ty Văn hóa Việt đặt tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Nông Lâm Nam Bộ (ấp Nội Hóa, Bình An, Dĩ An, Bình Dương) và chỉ gặp duy nhất một nhân viên của công ty tên là Ngân. Lân la hỏi chuyện, cô Ngân cho biết mọi việc cứ liên hệ tại đây là được, còn hiện tại công ty không tuyển thêm học viên, vì qua tháng 9-2013, gần 200 học viên sẽ bay sang Mỹ.

Lần tìm, chúng tôi phát hiện công ty này có văn phòng chính tại 22/12 khu dân cư Tài Lực, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương. Công ty do ông Nguyễn Văn Hải làm giám đốc. Tuy nhiên, những người ở cạnh căn nhà một trệt một lầu do công ty này thuê cho hay văn phòng đã đóng cửa từ năm 2012. Người dân ở đây cho biết lúc trước có nhiều người ở huyện Dầu Tiếng và tỉnh Bình Phước về đây đòi lại tiền vì không đưa họ sang Mỹ như đã giao kèo.

Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng lần nào nhân viên cũng cho hay ông Hải đang công tác tại Hà Nội. Chúng tôi cũng đã gọi điện, nhắn tin cho ông Hải vào số điện thoại 093456… nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

Đại diện Trường Cao đẳng Công nghệ - Nông Lâm Nam Bộ phân giải: “Trường chỉ đào tạo theo đơn đặt hàng của công ty và chỉ chịu trách nhiệm về trình độ tay nghề, cung cấp chứng chỉ, còn thông tin về đối tác của Công ty Văn hóa Việt bên Mỹ thì trường hoàn toàn không nắm”.

Chưa cấp phép đưa lao động sang Mỹ Ông Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng phòng Quản lý lao động, Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), khẳng định: “Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Giáo dục Văn hóa Việt chưa được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Do vậy, công ty này không có chức năng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, Cục chưa cấp phép cho Công ty Văn hóa Việt đưa lao động sang Mỹ làm việc các nghề làm vườn và cơ khí trong thời gian 6-9 tháng trong tháng 9 tới”. Đại diện Cục đề nghị báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp đơn thư của người lao động cho Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Cục sẽ có văn bản đề nghị cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. “Với những người đã trót nộp tiền cho công ty, người lao động có thể làm đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương hoặc Cục Quản lý Lao động ngoài nước để những cơ quan này điều tra, xử lý” - ông Tạo hướng dẫn. __________________________________________ Đến nay, Cục Quản lý Lao động ngoài nước chưa nhận được bất kỳ hợp đồng cung ứng lao động nào đưa người lao động sang Mỹ làm việc đăng ký tại Cục từ các doanh nghiệp có giấy phép xuất khẩu lao động. Do vậy, người lao động trước khi đăng ký đi làm việc tại Mỹ cần liên hệ trực tiếp với Cục Quản lý Lao động ngoài nước để được hỗ trợ, cung cấp thông tin hoặc truy cập trang web của Cục tìm hiểu thêm thông tin tránh bị lừa. Ông NGUYỄN XUÂN TẠO, Trưởng phòng Quản lý lao động, Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH).

