Mất tiền tỷ vì mua bán nhập nhằng

Công an chưa thể khởi tố Trước khi tòa xử vụ này, Công an huyện Cần Giờ cũng đã xác minh vụ việc. Theo nhận định của Công an huyện, đây là thủ đoạn cho vay tinh vi, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân để cho vay lấy lãi. Ngoài bà D., tại thị trấn Cần Thạnh còn có nhiều người cũng vay tiền nhưng lại ký vào hợp đồng mua bán nhà đất. Do ông H. chỉ thừa nhận đã làm hợp đồng mua bán nhà với một số người chứ không phải cho vay lãi nặng nên Công an huyện đã không khởi tố vụ án hình sự. Hiện tại, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, nắm sát tình hình và tìm biện pháp bảo vệ người dân... UBND huyện cũng đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền để người dân cảnh giác, đồng thời mở rộng các hình thức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trong nhân dân.