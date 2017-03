Mất vé tàu sẽ được cấp mới

Không được mua vé giá rẻ vì thiếu thẻ sinh viên Chị Đỗ Thị Thắm (sinh viên năm nhất Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) cho biết theo thông báo của ga Sài Gòn, học sinh, sinh viên khi mua vé tàu sẽ được giảm giá 10%-25%. Ngày 20-1, chị đến mua vé nhưng không được đáp ứng vì chị chỉ có giấy chứng nhận là sinh viên chứ không có thẻ sinh viên. Theo TS Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, vì một số lý do nhiều sinh viên chưa có thẻ sinh viên nên nhà trường đã cấp giấy chứng nhận là sinh viên của trường. Giấy chứng nhận có giá trị tương đương thẻ sinh viên. “Quy định của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là khi mua vé giảm giá, các anh chị trên phải xuất trình thẻ học sinh, sinh viên do trường cấp còn thời hạn sử dụng, có dán ảnh đóng dấu giáp lai cùng các giấy tờ tùy thân hợp pháp. Do đó, nhà ga chỉ chấp nhận thẻ sinh viên, không thể áp dụng với trường hợp chỉ có giấy chứng nhận” - bà Lã Thị Hà, Đội trưởng Đội bán vé ga Sài Gòn, khẳng định. Một số sinh viên cho rằng nhà ga áp dụng quy định một cách máy móc, làm các sinh viên mất đi quyền lợi, khiến cho việc về quê ăn tết đối với sinh viên vốn đã khó khăn lại trở nên khó khăn hơn. Họ đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xem lại quy định, xử lý linh hoạt hơn để cho học sinh, sinh viên được hưởng chính sách ưu đãi này. YẾN HOA