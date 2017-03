Mất vợ mà không hay!

Ông C. (quận 1, TP.HCM) đã hết sức bất ngờ khi vợ ông đưa ra bản án ly hôn trong khi ông là bị đơn lại không biết gì.

Án “từ trên trời rơi xuống”

Ông C. kể: Ông và bà H. đăng ký kết hôn năm 1989. Trước đây, vợ chồng ông đăng ký thường trú tại quận 10. Tháng 8-2010, gia đình ông chuyển đến sống trong căn nhà mới tại phường Bình An, quận 2. Cuối năm 2010, do vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên ông đã thuê nhà ở riêng tại phường Đa Kao, quận 1 và được công an phường cấp sổ lưu trú.

Sau đó, khi phát hiện vợ tự chuyển nhượng lô đất là tài sản chung của vợ chồng, ông đã gửi đơn khiếu nại đến UBND phường Bình An. Do hai bên không thể thương lượng nên ông đã khởi kiện đến TAND quận 2.

Trong lúc TAND quận 2 đang giải quyết vụ án thì người vợ bất ngờ đưa ra bản án ly hôn xử ngày 17-6-2011 của TAND quận 10 (đã có hiệu lực pháp luật). Đây cũng là ngày UBND phường Bình An hòa giải không thành tranh chấp nhà, đất của đôi bên. Tại buổi hòa giải này, ông cũng không nghe người vợ nhắc đến việc ly hôn với ông.

Ông C. rất ấm ức vì không hề nhận được thông báo triệu tập nào của tòa. Do không có thông tin về việc xét xử sơ thẩm nên ông đã mất quyền kháng án.

Bị xét xử vắng mặt

Qua tìm hiểu PV được biết TAND quận 10 đã xét xử vắng mặt ông C. với lý do “bị đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt”. Cho rằng ông C. không có thiện chí hòa giải để hàn gắn tình cảm vợ chồng nên tòa này đã xử cho người vợ được ly hôn.

Theo Điều 152, 154 Bộ luật Tố tụng dân sự, văn bản tố tụng phải được giao trực tiếp cho cá nhân được cấp, tống đạt hoặc thông báo. Nếu người cần tống đạt đã chuyển đến địa chỉ mới thì cần tống đạt theo địa chỉ mới của họ. Trường hợp không rõ tung tích của đương sự thì phải niêm yết công khai văn bản tố tụng. Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng do tòa án trực tiếp hoặc ủy quyền cho UBND cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của đương sự.

Tòa đã thực hiện những quy định này như thế nào mà ông C. lại mất cơ hội tham gia tố tụng? Với câu hỏi này của PV, lãnh đạo TAND quận 10 chỉ cho biết do ông C. khiếu nại nên VKSND TP.HCM đã rút hồ sơ vụ án để xem xét lại.

Chỉ niêm yết tại nơi thường trú Theo bà Trần Thị Hiếu Nghĩa, cán bộ tư pháp - hộ tịch UBND phường 8, quận 10 (nơi vợ chồng ông C. đăng ký thường trú), ủy ban phường này có niêm yết công khai tất cả thông báo, giấy triệu tập của tòa đối với ông C. về vụ án ly hôn. Sau khi tòa quận 10 xử sơ thẩm, nơi đây cũng niêm yết công khai bản án ly hôn chưa có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, qua xác minh PV được biết tại UBND phường Bình An (nơi ông C. đăng ký tạm trú vào lúc vợ ông nộp đơn yêu cầu ly hôn) thì lại không có văn bản niêm yết về vụ việc. Tại phường Đa Kao, quận 1 (nơi ông C. chuyển đến sau này), UBND phường cũng không nhận được công văn hay giấy tờ niêm yết của tòa.

NGUYỄN QUỲNH