Mất xe lộ ra chuyện giả chữ ký

Bà D. (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) phản ánh: “Năm 2008, tôi bị mất chiếc xe SH mang biển số 52X2… trên đường số 20 phường Linh Chiểu. Hai năm sau, tôi phát hiện xe của mình ở trong nhà của ông T. (phường Hiệp Bình Phước). Tôi báo ngay cho Công an phường Hiệp Bình Phước và cơ quan này đã chuyển hồ sơ cho Công an quận Thủ Đức điều tra. Thế nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết”.

Mua xe bằng chữ ký giả

Qua tìm hiểu, PV được biết: Sau khi nhận được đơn trình báo của bà D., Công an phường Hiệp Bình Phước đã mang xe của ông T. về trụ sở công an quận để điều tra. Theo trình báo của ông T., tháng 11-2009, ông có làm giấy mua bán xe với một phụ nữ ở phường Bình Chiểu. Tại buổi làm việc với công an quận, ông T. xuất trình được giấy đăng ký xe mang tên ông do Công an quận Thủ Đức cấp. Trong hồ sơ có “giấy mua bán, cho tặng xe” của chủ cũ là bà D. kèm theo chữ ký của bà.

Tuy nhiên, bà D. khai lúc xe bị mất, trong cốp xe có giấy đăng ký xe mang tên bà. Bà khẳng định: “Tôi không hề bán xe hay làm giấy sang tên cho ai, những chữ ký trong giấy tờ của ông T. đưa ra đều là giả mạo”.

Tại UBND phường 9, quận 10 (nơi xác nhận giấy mua bán xe nói trên), Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Phụng xác định: “Toàn bộ chữ ký của tôi và phần chứng thực của UBND phường là giả mạo và phường không có hồ sơ lưu”.

Sang tay qua nhiều chủ

Tuy nhiên, kết quả điều tra của Công an quận Thủ Đức ghi nhận: “Năm 2008, bà D. đã bán xe cho người bạn thân nhưng không làm giấy tờ mua bán. Sử dụng xe đến năm 2009, người bạn cầm xe cho một phụ nữ ở phường Bình Chiểu. Năm 2010, người phụ nữ bán xe cho ông T. Bấy giờ, bà này đã nhờ “cò” làm giấy tờ giả để nhanh chóng sang tên xe từ bà D. sang ông T.”.

Đại úy Bùi Quang Sang, cán bộ điều tra Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức, cho biết: Hiện nay chúng tôi đang điều tra xác minh người làm giả giấy tờ để từ đó tìm ra đường dây làm giấy tờ, hồ sơ giả. Còn việc bà D. nói mình bị mất trộm xe, do thấy không có căn cứ nên chúng tôi đã hướng dẫn bà nộp đơn khởi kiện người bạn thân. Hiện giờ, chúng tôi đang tạm giữ xe, nếu tòa án thụ lý đơn của bà D. thì chúng tôi sẽ chuyển xe sang tòa.

Cũng theo Đại úy Sang, vì hồ sơ mua bán giữa bà D. và ông T. là hồ sơ giả nên công an đã thu hồi giấy tờ xe của ông T. và yêu cầu người phụ nữ ở phường Bình Chiểu trả lại cho ông T. số tiền đã nhận.

Ông T. mới là người phải khởi kiện Nếu kết quả điều tra của công an quận là chính xác thì người bị thiệt hại chính là ông T., người mua xe ngay tình sau cùng. Để đòi quyền lợi cho mình, ông T. (chứ không phải là bà D.) có thể khởi kiện ra TAND cấp quận nơi bà D. cư trú để tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe. Khi thụ lý vụ án, tòa sẽ đưa người bạn thân của bà D. và người phụ nữ bán xe cho ông T. tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nếu tòa xử cho ông T. được quyền sở hữu xe thì ông T. có thể căn cứ vào bản án đã có hiệu lực pháp luật để đề nghị công an quận cấp cho mình giấy đăng ký xe. Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN

