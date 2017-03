Mất xe “níu áo” ai mới đúng?

Sáng19-9-2012, anh Nguyễn Hải Đăng (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đến uống cà phê ở một quán tại quận 1. Anh Đăng gửi chiếc xe máy SH của mình cho nhân viên giữ xe trước cửa quán và được giao thẻ giữ xe ghi tên một công ty TNHH DV bảo vệ. Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, anh Đăng ra về thì phát hiện chiếc xe trên đã không cánh mà bay.

Giải thích về vụ việc, nhân viên bảo vệ cho rằng do khách quá đông nên anh phải sắp xếp xe cho ngay ngắn. Khi anh đang dời xe thì có một thanh niên đến hỏi thăm người nào đó mà anh không biết. Sau đó, khi anh Đăng ra lấy xe thì cả hai mới phát hiện xe của anh Đăng bị mất.

Cho rằng quán cà phê phải có trách nhiệm bồi thường, anh Đăng đã bắt đền chủ quán. Thế nhưng chủ quán lắc đầu lia lịa và đẩy hết trách nhiệm cho công ty bảo vệ. Người chủ này bảo: “Bãi giữ xe do công ty bảo vệ phụ trách và chịu mọi trách nhiệm theo hợp đồng dịch vụ an ninh đã ký với quán. Vé giữ xe cũng do công ty bảo vệ phát hành và tự quản. Do đó, chủ quán không phải chịu trách nhiệm gì đối với bãi giữ xe và cũng không phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các mất mát liên quan”. Anh Đăng đành phải liên hệ với công ty bảo vệ nhưng công ty này chỉ đồng ý thanh toán một khoản tiền mà theo anh Đăng là không thỏa đáng.

Anh Đăng kể: “Chiếc xe SH của tôi được nhập từ Ý và tôi đã mua gần 160 triệu đồng cách đây hơn một năm rưỡi. Tuy vậy, trong hóa đơn giá trị gia tăng bán xe cho tôi thì cửa hàng chỉ ghi 112 triệu đồng. Nêu lý lẽ chỉ căn cứ theo hóa đơn và có khấu hao thời gian sử dụng xe, công ty bảo vệ đưa ra mức bồi thường là 80 triệu đồng. Tôi đề nghị bồi thường 130 triệu đồng vì mặc dù giá mua trên thực tế và giá ghi trên hóa đơn có chênh lệch nhưng giá thực của xe nhập khẩu ngoài thị trường vẫn vậy chứ không giảm. Ngặt nỗi, công ty bảo vệ lại không chịu”.

Cuối năm 2012, anh Đăng đã khởi kiện ra TAND quận 1 để đòi chủ quán cà phê bồi thường 130 triệu đồng, đồng thời thanh toán cho anh tiền thuê xe đi lại và chi phí trích lục hồ sơ. Tổng số tiền tạm tính gần 140 triệu đồng. “Sau một thời gian xem xét phải kiện ai mới đúng thì TAND quận 1 đã thụ lý vụ kiện” - anh Đăng thông tin.

Chủ quán phải bồi thường Bãi giữ xe nằm ở khu vực vỉa hè ngay trước cửa quán thuộc quyền quản lý của chủ quán. Như vậy, chủ quán có quyền sử dụng nơi này làm chỗ giữ xe khi khách đến ăn, uống. Còn việc giao cho ai coi giữ xe là quyền của chủ quán. Họ có thể để nhân viên của quán hoặc giao cho bên thứ ba trông coi như trường hợp này là nhân viên của công ty bảo vệ. Bên thứ ba (nếu có) vẫn được xem là người của chủ quán vì công việc giữ xe cho khách thuộc trách nhiệm của quán. Khi khách hàng gửi xe vào quán thì giữa khách hàng và chủ quán đã hình thành hợp đồng gửi giữ tài sản theo Điều 559 Bộ luật Dân sự. Khi xảy ra sự cố mất xe thì trước hết chủ quán phải có trách nhiệm bồi thường đối với khách hàng. Sau đó, chủ quán được quyền yêu cầu nhân viên được phân công giữ xe hoặc công ty bảo vệ (đã ký hợp đồng) bồi hoàn lại số tiền mà quán đã bồi thường cho khách. Mức bồi thường chiếc xe bị mất theo giá do các bên thỏa thuận. Nếu không thương lượng được thì các bên có thể yêu cầu tòa án định giá chiếc xe bị mất để làm căn cứ giải quyết. Luật sư LÊ VĂN HOAN (Đoàn Luật sư TP.HCM)

KIM PHỤNG