Mâu thuẫn gay gắt do xử lý qua loa

Lúc đầu, giữa hai bên chỉ tranh chấp lặt vặt. Trước đây, hai nhà vẫn sử dụng chung một con rạch thoát nước và lối đi dùng để vận chuyển vật tư nông nghiệp, thóc lúa vào mùa thu hoạch. Song cách đây gần hai năm, người hàng xóm đã lấp đường nước không cho nhà ông Thành sử dụng vì cho rằng con rạch đó là của riêng nhà mình. Đổi lại, ông Thành cũng cho rào lại lối đi... Không ai chịu nhường ai, hai bên đã gửi đơn yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết. Tuy nhiên, UBND xã Mỹ Hạnh Bắc chỉ tổ chức hòa giải sơ sài khiến mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng gay gắt.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Đảm, Chánh văn phòng UBND huyện Đức Hòa, cho biết huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thẩm tra lại nguồn gốc của đường nước và lối đi tranh chấp để có cơ sở xử lý dứt điểm vụ việc.

Thượng tá Hồ Văn Phước, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, giải thích: Sở dĩ địa phương chậm xử lý vụ chém người gây thương tích là do công an huyện muốn công an xã tổ chức hòa giải trên tinh thần tình làng nghĩa xóm. Thế nhưng công an xã không giải quyết dứt điểm và cũng không báo lại. Mới đây, khi nhận được khiếu nại của ông Thành, công an huyện đã tập trung thẩm tra lại toàn bộ vụ việc để có hướng xử lý dứt dạt.

Luật sư Phạm Đình Chiến (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định) phân tích: Sau khi hòa giải không thành, UBND xã có thể hướng dẫn các hộ khởi kiện ra tòa (nếu phần đất bị tranh chấp đã được cấp giấy chứng nhận) hoặc chuyển lên UBND huyện giải quyết (nếu đất chưa có giấy chứng nhận). Với thực tế đã nêu trong bài, nếu chính quyền đia phương nhanh chóng giải quyết vụ việc theo quy định nêu trên thì nhiều khả năng mâu thuẫn sẽ không phát sinh đến độ xảy ra một vụ chém người gây thương tích.

GIA NGHĨA