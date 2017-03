Mẹ, con cắng đắng vì một căn nhà

Nhiều tháng nay, bà con hẻm 85 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM thường xuyên phải nghe tiếng la hét, quát mắng từ nhà bà L. Sau đó, bà L. thường xuất hiện trước mặt mọi người với nhiều vết bầm trên tay, mặt...

Đuổi mẹ để bán nhà?

Bà L. kể: Chồng bà L. chết khi người con gái duy nhất tên T. chưa tròn năm tuổi. Bà L. đã vất vả nuôi con khôn lớn và lo cho con học hành đến hết đại học. Bà L. cũng chắt chiu dành dụm được ít tiền mua một căn nhà cấp bốn để hai mẹ con có chỗ nương thân. Sau đó, khi làm giấy chủ quyền nhà, bà L. để T. đứng tên. Năm 2005, căn nhà được xây mới với giá khoảng 400 triệu đồng, bà L. đóng góp gần 250 triệu đồng, số còn lại của người con.

Theo bà L., khoảng một năm nay, T. muốn bán nhà để lấy tiền làm ăn riêng nhưng bà không đồng ý và đây là lý do mà bà đã bị hành hạ. T. hay to tiếng la hét xua đuổi mẹ ra khỏi nhà. Nhiều lần bà L. bị tát vào mặt và bị túm đầu đánh. Sự việc ngày càng trở nên gay gắt hơn và đã có những hậu quả đáng tiếc. Cụ thể là ngày 9-2, bà L. dẫn cháu ngoại đi chơi, sau đó ở lại ăn trưa tại nhà một người bạn. Khi hai bà cháu về đến nhà, người con kiếm cớ mắng bà thậm tệ. Cùng với việc bị quát mắng, bà còn bị túm tóc quật ngã xuống nền nhà. Rồi cứ thế người con dùng chân đá thẳng vào mặt, vào người bà cho đến khi bà ngất. Bà L. phải nhập viện chữa trị vì bị bầm dập nhiều nơi trong thân thể và tay phải không thể cử động được.

Ai cũng có lỗi

Ngược lại, cô T. giải thích do tính tình khó khăn, thất thường nên bà L. thường to tiếng la rầy mọi người trong nhà. Việc bà bị trật khớp vai là do ngày hôm đó, T. có nói chuyện với bà L. là không nên đưa đứa con của T. đi chơi về trễ. Bà tỏ ý không bằng lòng rồi “giằng mâm, xáng chén” to tiếng, T. bực quá nói lại thì bà L. xông tới nắm tóc T. Cô phải giơ tay chống đỡ, hất mạnh tay làm bà L. mất đà té chấn thương.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường, cho biết: “Sau khi bà L. đến báo sự việc, tôi cùng với tổ trưởng tổ dân phố và các ban ngành phường đã gặp cả hai phía để hỏi rõ sự việc. Bà L. cũng thừa nhận mình có nhiều điểm chưa đúng. Riêng cô con gái thì chưa thể hiện được thái độ biết tôn kính mẹ. Bộ phận tư pháp phường đã làm biên bản ghi nhận lại buổi hòa giải nhưng cô này không ký”.

Theo ông Nguyễn Thành Danh - Chủ tịch UBND phường Tân Định, vụ việc cũng đã được UBND phường chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh làm rõ. “Nếu phát hiện có việc bà L. bị ngược đãi, đánh đập, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - ông Danh nói.