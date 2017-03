Mẹ còn tuổi lao động, con không được giảm trừ

Trực tiếp nuôi dưỡng mới là người phụ thuộc . Tôi làm trong ngành dầu khí và do đặc thù công việc nên tôi phải thường xuyên làm việc trên giàn khoan ngoài biển. Ngoài tiền lương mỗi tháng, tôi còn được “trợ cấp đi biển” cho mỗi ngày đi làm trên giàn. Như vậy, phần “trợ cấp đi biển” của tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Tôi có người anh và chị ruột đều có con đang học cấp một (anh và chị đều trong tuổi lao động và đủ sức khỏe lao động) nhưng thu nhập của họ không đủ trang trải chi phí cho cháu nên họ không đăng ký giảm trừ gia cảnh cho cháu tôi. Vậy tôi có thể đăng ký cháu ruột là người phụ thuộc của mình hay không? Nguyễn Ngọc Danh (Bà Rịa-Vũng Tàu) Trả lời: Theo Điều 3 Nghị định số 100 ngày 8-9-2008 của Chính phủ, các khoản trợ cấp cũng là thu nhập chịu thuế (chỉ trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm...). Do đó, khoản trợ cấp đi biển của bạn cũng là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Cháu của bạn còn đủ cha mẹ, không phải là người không nơi nương tựa và bạn cũng không trực tiếp nuôi dưỡng cháu mình. Do vậy, các cháu của bạn không được tính là người phụ thuộc của bạn.