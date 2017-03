Mẹ giấu tên xấu, gây khó cho con

Sẽ hỗ trợ gia đình làm giấy khai sinh Lúc trước bệnh viện có yêu cầu phường xác nhận hai người Cao Thị Út Ốm và Cao Thị Út là một nhưng phường không thể xác nhận. Lý do chị này không phải người sinh sống tại địa phương từ nhỏ đến lớn, hộ khẩu cũng nằm ở chỗ khác. Bây giờ, bệnh viện bảo chỉ cần có giấy xác nhận của địa phương tại thời điểm 2001 chị này mang thai, tạm trú ở tại phường với tên Cao Thị Út Ốm thì không có gì khó. Chị Út Ốm cần làm đơn gửi công an xác nhận (được biết phía công an phường cũng đồng tình với hướng này). Sau khi chị có giấy chứng sinh, phường sẽ tiến hành làm các thủ tục cấp giấy khai sinh cho cháu Đông. Cạnh đó, hiện nay tôi sẽ cố gắng liên hệ với trường để cho cháu học trong năm nay chứ sợ trễ nữa thì cháu sẽ quá tuổi. Nhìn cháu không được đi học tôi cũng xót lắm. Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, Chủ tịch UBND

phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương