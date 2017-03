Mẹ không đưa hộ khẩu để con làm CMND

Ông Võ Văn Sơn (39/8A Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đang “rất tuyệt vọng” sau gần hai năm đề nghị các cơ quan công an can thiệp để con gái của ông (sinh năm 1997) làm giấy CMND nhưng chưa có kết quả.

Năm 1992, ông Sơn chung sống như vợ chồng với một phụ nữ và sinh được một con gái. Đứa trẻ được làm giấy khai sinh và nhập hộ khẩu theo địa chỉ của người mẹ ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Sau khi hai người chia tay thì đứa con về sống với cha. Khi con gái đúng 14 tuổi, ông gặp người mẹ để mượn hộ khẩu đi làm giấy CMND cho con nhưng người mẹ không đưa. Bà hứa sẽ dẫn con đi làm nhưng rồi không thực hiện.

“Tôi đã cầu cứu công an quận nhưng nơi đây hướng dẫn về công an phường. Ở phường, cảnh sát khu vực lại nói tôi phải tự giải quyết, do là chuyện riêng của gia đình nên công an không thể xen vào. Tôi chạy qua UBND phường thì họ hứa sẽ vận động người mẹ làm CMND cho con nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì” - ông Sơn than thở.

Con gái của ông Sơn chưa làm được CMND. Ảnh:TH.HIẾU

PV đã tìm đến các cơ quan trên để hỏi thêm thông tin. Cán bộ tư pháp phường Tây Thạnh cho biết sẽ tiếp tục nhờ các ban ngành của phường, nhất là Hội Phụ nữ, thuyết phục người mẹ tạo điều kiện cho con gái đi làm giấy CMND. Riêng ông Đặng Văn Hùng, Trưởng Công an phường Tây Thạnh, cho biết: “Công an phường sẽ chỉ đạo cảnh sát khu vực đến làm việc với người mẹ. Hoặc phường sẽ đề nghị người mẹ dẫn con đến quận để làm giấy CMND. Hoặc phường sẽ xác nhận cháu có hộ khẩu thường trú tại địa phương để chuyển lên quận xem xét, giải quyết”.

Trung tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an quận Tân Phú, nói: “Đã có nhiều trường hợp gặp khó khăn tương tự ông Sơn được giải quyết. Quận sẽ mời người mẹ lên làm việc nhằm giải quyết rốt ráo việc làm giấy CMND cho người con”.

Xác nhận thường trú Sau khi kiểm tra sự việc, công an phường có thể xác nhận việc con gái ông Sơn có hộ khẩu thường trú rồi gửi văn bản đề xuất công an quận giải quyết. Nếu có vướng mắc trong quá trình xét cấp CMND cho cháu, quận có thể chuyển hồ sơ lên phòng để phòng hướng dẫn thêm. Đại tá NGUYỄN VĂN DUNG, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an TP.HCM

THÁI HIẾU