Mẹ ruột bán con trai 10 ngày tuổi lấy 10 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái vừa bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh hồ sơ và đối tượng liên quan trong vụ mua bán trẻ sơ sinh ra nước ngoài.



Trước đó, cuối tháng 4/2010, tại đường biên giới khu Hồng Hà, phường Ninh Dương (TP.Móng Cái), lực lượng điều tra Công an TP.Móng Cái phát hiện 2 phụ nữ bế 1 cháu bé mới sinh đang xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Qua kiểm tra, cả 2 khai là chị em ruột, người chị tên là Phạm Thị Loát (39 tuổi) và em là Phạm Thị Lượt (34 tuổi) quê ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).





Cháu Nguyễn Thành Hưng đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh



Khi điều tra về cháu bé, cả 2 lúng túng và cuối cùng phải khai nhận. Nguyên là Phạm Thị Loát lấy chồng Trung Quốc đã lâu nhưng không có con, người này bèn gọi điện về cho em gái ở quê tìm mua trẻ sơ sinh làm con nuôi. Lượt nhớ ngay đến Khổng Thị Thanh Thúy (23 tuổi), quê ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai), sắp sinh con nhưng không muốn nuôi.



Sau khi trao đổi với chị Thúy, Lượt gọi lại cho chị gái nếu muốn nhận đứa trẻ thì phải đưa cho chị Thúy 10 triệu đồng. Loát đồng ý và từ Trung Quốc về Thanh Hóa rồi cùng Lượt vào Đồng Nai gặp chị Thúy, khi đó vừa sinh được 1 bé trai 10 ngày tuổi. Hai bên trao đổi như thỏa thuận và 2 chị em Loát cùng nhau đưa cháu nhỏ ra TP.Móng Cái để sang Trung Quốc. Khi đi đến khu vực trên thì bị Công an Móng Cái phát hiện, bắt giữ.



Hiện cháu bé đã được Công an Quảng Ninh đưa về Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh để chăm sóc. Tại đây, cháu bé đã được các mẹ nuôi chăm sóc chu đáo và đặt tên là Nguyễn Thành Hưng, hàm ý sau này cuộc đời cháu sẽ thành đạt, tươi sáng.





Theo Đại Dương (VTC)