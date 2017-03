Méo mặt với việc cúp điện tràn lan

LTS: Thông tin Tổng Công ty Điện lực TP.HCM vừa bổ sung lịch cắt điện khẩn cấp trên diện rộng từ nay đến ngày 1-6 tại 24 quận, huyện đang làm nhiều người dân lo lắng. Bởi trong lúc chưa khẩn cấp thì điện đã cúp “cà giựt” ở nhiều nơi, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc của nhiều người.

Tốn kém không đáng có

Là một người nội trợ, tôi thấy việc tùy tiện cắt điện đã làm xáo trộn mọi nề nếp sinh hoạt trong gia đình. Nhiều khi điện bị cắt cả ngày đến gần giữa đêm khiến chúng tôi không thể bơm nước nên không có nước để dùng. Nóng bức mà lại không có điện khiến các con tôi nổi nhiều mụn đỏ ngứa ngáy. Có lúc điện cúp vào ban đêm khiến các cháu không ngủ được làm cha mẹ phải thức cả đêm để quạt. Con lớn của tôi đang học thi tốt nghiệp THPT phải chong đèn dầu mà học, giống như tình cảnh cách đây vài chục năm.

Việc điện cúp và có đột ngột còn dễ làm hư hỏng các thiết bị trong nhà gây tốn kém không đáng có cho người dân.

HOÀNG NGỌC HỒNG (chung cư Gò Dầu, quận Tân Phú, TP.HCM)

Sau giờ tan ca, cha conanh nghĩa phải ngồi trước ngạch cửa chờ có điện để nấu cơm buổi chiều. Ảnh chụp tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Ảnh: HTD

Bị thất thu đáng kể

Việc cúp điện nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của xã hội và gây nhiều thiệt thòi cho người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Cụ thể, trong những giờ cao điểm, tại các giao lộ lớn, đèn giao thông không có tín hiệu gây kẹt xe hàng giờ vì... mạnh ai nấy chạy. Công ty tôi những ngày cúp điện phải chạy máy phát điện mất hơn 200.000 đồng/ngày, vị chi mỗi tháng mất thêm vài triệu đồng. Một người bạn của tôi làm chủ một doanh nghiệp khách sạn ở Vũng Tàu cũng than trời vì doanh thu nhiều tháng nay sụt rõ do khách không dám thuê phòng vì sợ ngột ngạt khi cúp điện. Nhiều bạn bè tôi ở các doanh nghiệp khác còn bị mất uy tín vì hợp đồng trễ hạn do mất điện.

Trong khi người dân hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện thì ngành điện lại không tập trung đầu tư phát triển khiến đất nước phải “tối tăm” chỉ vì thiếu điện. Đã đến lúc cần mở rộng cửa cho các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư phát triển điện năng để chống nạn độc quyền và trước mắt cần có một cơ quan kiểm tra giám sát để bảo vệ quyền lợi người dân.

DƯƠNG MINH (Công ty TNHH Nam Gia, TP.HCM)

Không tài nào chợp mắt

Chiếc máy quạt là “người bạn” không thể thiếu đối với những người lao động có thu nhập thấp như chúng tôi, nhất là trong mùa nóng. Nhưng gần đây tại nơi tôi ở, điện thỉnh thoảng cứ cúp đột ngột vào ban đêm. Nhiều lúc chúng tôi mới vừa ngả lưng xuống chuẩn bị ngủ lấy sức khỏe để ngày mai đi làm thì lại cúp điện. Không chịu nổi cái nóng, mọi người trong dãy phòng trọ phải ra hành lang hóng mát. Tôi cảm thấy thương cho đứa con nhỏ của vợ chồng công nhân ở phòng bên cạnh. Trời nóng nực mà không có điện nên cháu bé không ngủ được, cứ khóc suốt đêm.

Đó là chưa kể có những ngày Chủ nhật chúng tôi được nghỉ thì điện lại cúp từ sáng đến chiều tối dẫn đến việc không có nước để giặt giũ, tắm rửa khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu.

Anh LÊ KIM THÁNH (công nhân)

Ảnh hưởng đến công việc

Việc cúp điện đột ngột mà không thông báo trước gây rất nhiều phiền toái và tổn thất trong công việc làm ăn của chúng tôi. Nhiều khi đang đổ bê tông thì bỗng nhiên điện cúp nhiều giờ liền. Hẳn ai cũng hiểu việc đổ bê tông không thể dừng nửa chừng nên chúng tôi phải tìm mượn máy dầu để làm tiếp. Trong thời gian tạm ngưng đó, tiến độ thi công của công trình bị trì trệ.

HỒ THANH TỨ (Kỹ sư xây dựng)

Lãng phí đủ thứ

Không có thời gian rảnh rỗi nên hôm nào đi chợ tôi cũng chọn mua nhiều thực phẩm tươi về cất trong tủ lạnh để dành nấu ăn trong vài ngày. Rút kinh nghiệm mấy lần cúp điện trước đó (bao nhiêu đồ ăn thức uống trong tủ lạnh phải đem đổ bỏ vì ôi thiu), tôi đã cẩn thận xem lại lịch trước khi xách giỏ ra khỏi nhà. Thế mà khi tôi vừa về đến nhà thì cái bóng đèn đang sáng trở thành tối. Tôi phải lật đật làm chín tất cả thực phẩm chứ không còn cách nào khác hơn.

NGUYỄN THỊ HÀ (TP.HCM)