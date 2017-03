“Mẹo” phong thủy đơn giản cho sự nghiệp

Theo bà Kirsten Lagatree, tác giả quyển sách Feng Shui at Work: Arranging Your Work Space for Peak Performance and Maximum Profit, một số “mẹo” nhỏ thực dụng sau đây có thể giúp bạn cải thiện môi trường làm việc và nâng cao hiệu quả công việc:

Ngồi ở vị trí có thể thấy được cửa ra vào

Bạn nên sắp xếp lại vị trí bàn làm việc để nhìn thấy cửa. Nếu không được, bạn có thể linh động đặt một chiếc gương nhỏ trên bàn để thấy được hình ảnh phản chiếu của cửa ra vào.

Tạo thăng bằng

Phong thủy sử dụng là đồ Bagua để liên kết các điểm với những thành tố khác như: mùa trong năm, ngũ hành kim-mộc-thủy-hỏa-thổ, màu sắc và con giáp, chính giữa là biểu tượng âm-dương để đảm bảo sự cân bằng. Do đó, góc làm việc của bạn cũng cần được sắp xếp sao cho mang lại cho chủ nhân cảm giác cân bằng: các vật dụng cứng-mềm, động-tĩnh cần được phân bố hợp lý. Tương tự, khi làm việc, bạn cũng cần chú ý đến sức khỏe và tinh thần của mình, không làm việc quá sức dẫn đến tình trạng kiệt sức.

Tránh sự bừa bộn

Phong thủy cũng rất chú trọng sự di chuyển của luồng khí xung quanh. Các đống hồ sơ bừa bộn trên bàn làm việc, hay trong tủ hồ sơ làm cản trở luồng di chuyển của khí. Do đó, trong công việc, bạn nên ưu tiên phân loại và giải quyết các việc tồn đọng, tránh để sự thiếu ngăn nắp làm bạn xao lãng hay chậm tiến độ.

Cần thoải mái

Nếu công việc của bạn đòi hỏi cả ngày phải ngồi trên máy tính, bạn nên chọn ghế ngồi thoải mái, chuột và bàn phím cần giữ sạch sẽ, ở vị trí dễ sử dụng và điều khiển. Cảm giác thoải mái giúp bạn giải quyết công việc nhanh chóng và không bị mệt mỏi bao vây.

Chọn vị trí ngồi khi vào họp

Khi tham dự họp hành, bạn có thể cải thiện mức độ tỉnh táo và tiếp thu thông qua việc lựa chọn chỗ ngồi. Vị trí ngồi hướng tây-bắc đối diện hướng đông-nam thuận lợi cho việc lãnh đạo, ra quyết định trong khi vị trí ngồi ngược lại sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong giao tiếp và trình bày.



Trong trường hợp bạn không định vị được phương hướng trong phòng họp, hãy cố gắng chọn vị trí chỗ ngồi sâu trong phòng và đảm bảo bạn thấy được cửa ra vào. Nếu dự phỏng vấn xin việc và được chỉ định hướng ngồi sắp xếp sẵn, bạn có thể điều chỉnh ghế sao cho góc nhìn của bạn bao quát được cửa ra vào.

Theo Monster/Dân trí