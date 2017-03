“Mẹo” viết CV dành cho sinh viên

Một bản CV ấn tượng sẽ giúp bạn nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của nhà tuyển dụng. ( Ảnh minh họa)





có thể thông cảm rằng bạn không có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế. Nhưng đừng quá lo lắng rằng nhà tuyển dụng chỉ chọn lựa ngư

Để có một bản sơ yếu lý lịch "ghi điểm", bạn có thể áp dụng những "mẹo" nhỏ sau:Vì bạn là sinh viên nênời có kinh nghiệm. Bạn chỉ cần hiểu được công việc mình đang ứng tuyển, nắm rõ trách nhiệm công việc, những kỹ năng cần có. Từ đó viết theo một cách thích hợp và không nên viết dài dòng.Thay vì chỉ vạch ra những điểm mạnh và kỹ năng sẵn có của mình, hãy đặt chúng vào trong hoàn cảnh thực tế khi bạn phải giải quyết vấn đề. Hãy nhớ nhà tuyển dụng thích những bản sơ yếu lý lịch chất lượng chứ không chạy theo số lượng.Đừng nhầm lẫn rằng bạn phải viết theo thứ tự, bằng cấp trước sau mới đến kinh nghiệm, kỹ năng… Sự thật là nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bạn trong 5 giây liếc qua CV của bạn. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian, hãy nêu ngay những đặc điểm tốt nhất của bạn từ đầu CV.Ngày nay, không phải nhân viên nhân sự sẽ ngồi đọc tất cả CV gửi tới công ty. Trước tiên, hệ thống máy tính sẽ kiểm tra và lọc những CV thích hợp dựa trên những từ khóa đặc biệt tương ứng với yêu cầu của công việc. Do đó, khi viết CV, bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng về công ty, thông báo tuyển dụng, tìm ra những từ khóa đó và dùng chúng trong CV của mình. Bạn cũng có thể tham khảo mẫu CV ở những công việc tương tự.Với những danh sách dài như kỹ năng, thành tích, kinh nghiệm, luôn luôn phải gạch đầu dòng từng ý. Nó làm CV của bạn dễ đọc hơn và tránh tình trạng lộn xộn.Luôn luôn sử dụng ngôn từ đơn giản, dễ hiểu và viết câu với độ dài vừa phải. Câu dài sẽ làm rối nhà tuyển dụng. Hãy viết CV ngắn gọn và súc tích.Không được sử dụng cỡ chữ quá to hoặc quá nhỏ và không nhiều hơn 2 cỡ chữ trong CV. Bạn chỉ có thể sử dụng phông và cỡ chữ khác nhau cho phần tựa đề và nội dung.Bạn nên nêu lý do tại sao nhà tuyển dụng nên chọn bạn. Giải thích ngắn gọn những khả năng của mình sẽ giúp bạn trở thành một nhân viên xuất sắc và thành viên tích cực trong nhóm ra sao.Điều này rất quan trọng đối với CV. Bạn không được thể hiện sự giận dữ qua từ ngữ. Đặc biệt, tránh giọng điệu “ xin xỏ” như “ Tôi rất rất rất mong nhận được công việc này vì sắp ra trường và phải nuôi bố mẹ già…”.Cuối cùng, luôn gửi kèm thư xin việc cho dù trong quảng cáo việc làm, nhà tuyển dụng không nhắc tới điều này. Thư xin việc sẽ giúp bạn giải thích rõ hơn những thông tin trong CV và thuyết phục nhà tuyển dụng lựa chọn bạn cho công việc.