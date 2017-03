Mệt mỏi với thủ tục nhận tiền bảo hiểm

Con ông bị tai nạn giao thông tử vong đã gần bốn tháng nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được tiền bảo hiểm (10 triệu đồng) của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh Chi nhánh tỉnh Tây Ninh.

Theo ông Thủy, ông đã nhiều lần đến chi nhánh của Bảo Minh tại Tây Ninh để liên hệ làm thủ tục lãnh tiền bảo hiểm tai nạn nhưng không có kết quả. Lần đầu, phía Bảo Minh Tây Ninh đòi ông phải có giấy phép lái xe thì mới giải quyết. Ông Thủy trình bày: Khi con ông bị tai nạn ngã xuống đường, ví đựng giấy tờ (trong đó có giấy phép lái xe) và tiền rơi ra ngoài đã bị người khác lấy mất. Nghe xong, phía công ty bảo hiểm yêu cầu ông phải có hồ sơ gốc thi lấy giấy phép lái xe. Lần hai, khi ông Thủy đem hồ sơ gốc của con ông đến thì nhân viên công ty lại bắt ông phải làm đơn cớ mất giấy phép lái xe của người con. Đơn phải được chính quyền địa phương xác nhận và phải được nơi cấp giấy phép lái xe xác nhận là đã cấp giấy phép lái xe cho người chết. Sau đó, phía công ty còn yêu cầu ông cung cấp thêm một số giấy tờ mua bán chiếc xe. Cuối cùng, sau mấy lần bắt bổ sung hết giấy này đến giấy kia, phía công ty lại để ông tiếp tục chờ viện lẽ “đợi lấy hồ sơ tai nạn từ phía công an”.

Bà Lưu Thị Oanh, Trưởng phòng Bồi thường của Bảo hiểm Bảo Minh Chi nhánh Tây Ninh, cho biết: “Hiện công ty đang chờ hồ sơ vụ tai nạn từ Công an huyện Hòa Thành, do trước đây công an chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát nên công ty chưa sao lưu được. Ngay sau đó, công ty sẽ giải quyết tiền bồi thường cho ông Thủy. Phía công ty không làm khó khách hàng mà chỉ làm đúng theo quy trình, thủ tục. Trên thực tế, dù người con bị tai nạn từ tháng 2-2011 nhưng mãi đến ngày 5-5 ông Thủy mới đem hồ sơ đến để yêu cầu nhận tiền bảo hiểm”.

HIỀN NHI