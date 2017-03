Mở lối thành công

Theo một cuộc khảo sát gần đây của VietnamWorks với hơn 26,000 người trong độ tuổi đi làm, cứ 5 người đi làm thì có 1 người không yêu công việc. “Nhóm hời hợt trong công việc sẽ khó thành công trong sự nghiệp vì họ không thật sự yêu thích những gì mình đang làm” – Ông Chris Harvey, CEO của VietnamWorks nhận định.



Đi tìm một tình yêu công việc đích thực

Với nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng Ban Thanh thiếu niên VTV6 Đài truyền hình Việt Nam, để tìm thấy niềm đam mê thực sự, bạn cần ngồi lại và trả lời ba câu hỏi của Jim Collins (trích trong quyển from Good to Great): (1) Bạn thích gì? (2) Bạn giỏi gì? (3) Xã hội đang cần gì? Trả lời câu hỏi bạn thích gì, bạn sẽ biết được những đam mê tiềm năng của mình. Nhưng thấy được đam mê thôi vẫn chưa đủ, bạn phải chọn lựa đam mê mà bạn thực sự có đủ năng lực để biến đam mê đó thành nghề. Và chỉ khi công việc đó, nghề nghiệp đó mang lại lợi ích, giá trị cho cộng đồng xã hội thì đó chính là niềm đam mê đích thực.

Tuy nhiên trên thực tế, không ít bạn đã nhìn thấy được niềm đam mê của bản thân nhưng lại không đủ can đảm để theo đuổi vì nhiều lý do như hoàn cảnh gia đình, kinh tế… Chia sẻ cùng các bạn trẻ này, anh Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT & Giám đốc Công ty Alpha Books – người đã từng từ bỏ một vị trí ổn định sau 8 năm gắn bó để theo đuổi “tình yêu” với sách, đã kể về hành trình tìm thấy “tình yêu đích thực” của mình: “Khi biết mình thật sự yêu thích sách và công việc viết lách, dịch thuật, tôi đã bắt tay ngay vào việc rèn luyện kỹ năng dịch thuật và viết lách, và chờ đợi một cơ hội. Khi có cuộc thi viết do Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức, tôi đã đăng ký tham gia ngay và lần đó, tôi đã đoạt giải cao nhất trong kỳ thi này. Tôi đã tự tin nộp đơn thôi việc và bắt đầu hành trình mới với tình yêu của mình. Vấn đề là, một khi bạn chắc chắn bạn thật sự có khả năng để theo đuổi niềm đam mê của mình, thì bạn sẽ có đủ dũng khí để theo đuổi và gắn bó với “tình yêu ấy”.”



Nuôi dưỡng một tình yêu bền vững

Tình yêu nào cũng có những lúc thăng trầm và tình yêu công việc cũng không ngoại lệ. Bí quyết nuôi dưỡng tình yêu công việc bền vững được Người mẫu Thúy Hạnh, Giám đốc Chuyên môn Công ty Elite Việt Nam, đúc kết sau 18 năm gắn bó với nghề người mẫu đó là: “Tôn trọng bản thân và tôn trọng công việc mình đang làm”. Với chị, để duy trì niềm đam mê trong lĩnh vực nghệ thuật mà không vướng vào những mặt trái của nghề người mẫu, việc tôn trọng bản thân và công việc sẽ giúp mình không bao giờ lạc lối.”

Còn chị Lê Phương Phương, Giám Đốc Đối ngoại & Tiếp thị Ngân hàng ANZ Việt Nam lại chia sẻ một bí quyết khác để nuôi dưỡng tình yêu công việc: đó chính là 3 yếu tố “Sự tự tin, chủ động”, “Suy nghĩ tích cực” và “Biến thù thành bạn”. Khi cảm thấy mệt mỏi, chán nản với công việc, bạn cần tự tin vào chính mình và chủ động tìm những điều tốt đẹp khác trong công việc. Tiếp đến, thái độ tích cực tạo ra sức mạnh giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Biến thù thành bạn tuy không dễ để thực hiện nhưng một khi đã làm được, bạn sẽ tìm được niềm vui trong công việc mỗi ngày. Áp dụng mô hình này, tình yêu của bạn với công việc sẽ mãi bền vững và mang lại những thành quả tốt đẹp.

Hãy mở lối thành công cho riêng mình bằng tình yêu công việc đích thực!

Theo Vietnamworks