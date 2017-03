Móc túi rộ trên xe buýt liên tỉnh

Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Đội 4 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM theo dõi tình hình an ninh trật tự trên tất cả tuyến xe buýt ở TP, trong đó có tuyến xe buýt liên tỉnh 601. Từ đầu năm đến giờ, Đội 4 đã bắt được khoảng 26 đối tượng và lập hồ sơ giao cho các cơ quan thẩm quyền xử lý. Với thông tin báo cung cấp, chúng tôi xin ghi nhận và sẽ tích cực phối hợp với Đội 4 để đảm bảo an toàn cho hành khách đi tuyến 601.

Ông NGUYỄN CHÁNH TRUNG, Đội trưởng Đội Kiểm tra trật tự vận tải hành khách công cộng - Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM