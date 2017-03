Mời ly bia, bị đánh mang thương tích

Anh Nguyễn Ngọc Đa (ngụ 136 Tạ Quang Bửu, phường 3, quận 8, TP.HCM) phản ánh anh bị hai thanh niên lạ mặt đánh thương tích 53%. Công an quận 8 đã khởi tố vụ án nhưng không khởi tố bị can, không làm rõ những người có liên quan.

Đi nhậu rồi… nhập viện

Theo anh Đa, tối 28-2, anh và một người bạn đến một quán nhậu trên đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8. Tại đây, anh Đa thấy anh cảnh sát khu vực (CSKV) và một dân phòng tên P. đang nhậu bàn bên cạnh. Anh Đa bước sang mời bia. Lúc cụng ly, thấy anh P. liếc nhìn mình với vẻ mặt khó chịu nên anh hỏi: “Làm gì mà liếc?”. Anh P. không nói gì. Trước khi về, anh P. gặp anh chủ quán nói nhỏ gì đó. Một lát sau, có hai thanh niên lạ mặt đang ngồi nhậu bên cạnh sang bàn anh Đa mời bia. Đang uống thì hai người này cầm ly bia đập thẳng vào mặt anh Đa khiến anh bất tỉnh.

“Sau khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm ở BV Chợ Rẫy với phần mặt bị thương tổn và con mắt bên phải không nhìn thấy gì. Theo giấy chứng nhận thương tích của BV Chợ Rẫy thì tôi bị vết thương mi mắt phải, xuất huyết dưới kết mạc, rách giác củng mạc phòi mống 2 cm, phải khâu bảo tồn giác mạc. Tháng 3-2016, Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM đã kết luận tôi bị chấn thương vùng mắt phải với tỉ lệ thương tật là 53%. Sau đó Công an phường 3, quận 8 mời tôi lên lấy lời khai. Tuy nhiên, biên bản lời khai công an ghi không đúng sự việc diễn ra nên tôi không ký. Hai ngày sau đó, một cán bộ Công an phường 3 khác lấy lại lời khai, tôi đồng ý ký biên bản. Vụ việc được chuyển lên công an quận. Tôi lại được cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH của quận lấy lời khai, rồi từ đó đến nay không có thông tin gì” - anh Đa cho biết thêm.





Anh Đa nay đã bị thương tổn mắt phải. Ảnh: VH

Công an đã làm gì?

Trao đổi với PV, Trung tá Châu Văn Tình, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 8, cho biết: “Sự việc xảy ra ngày 28-2 là có. Tuy nhiên, theo tài liệu của công an thu thập được thì đêm đó anh Đa với một người bạn vào quán nhậu. Uống bia xong cả hai về, đến chỗ lấy xe thì bạn anh Đa đạp xe của hai người khách khác. Hai người khách bèn cầm ly bia đánh vào anh Đa, còn bạn anh Đa bỏ chạy. Trước khi công an đến, hai người đánh anh Đa đã bỏ đi. Dù trước khi xảy ra vụ ẩu đả, trong quán có anh CSKV và anh P. dân phòng như lời anh Đa nói nhưng không có cơ sở cho thấy họ có liên can. Ngày 22-4, Công an quận 8 đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích nhưng do không xác định được thủ phạm nên không thể khởi tố bị can. Hiện nay cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm đối tượng đánh anh Sáng để xử lý”.

Trả lời câu hỏi “cơ quan công an đã mời bạn anh Đa đến làm việc để làm rõ người nào có liên quan hay chưa?”, Trung tá Tình trả lời: Không xác định được địa chỉ và không liên lạc được bằng điện thoại với người bạn của anh Đa.

Trong khi đó, qua số điện thoại mà anh Đa cung cấp, PV đã gọi trao đổi với người bạn nói trên. Người này cho biết: “Tôi là Huỳnh Thanh Trang, đêm 28-2 tôi có đi cùng Đa vào quán nhậu. Chúng tôi uống bia được một lúc thì tôi ra ngoài đi vệ sinh. Quán không có nhà vệ sinh nên tôi phải đi ra đường khá xa. Sau khoảng 15 phút tôi quay lại bàn thì thấy Đa nằm bất tỉnh, tôi đã gọi gia đình Đa đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sự việc xảy ra đêm đó tôi không chứng kiến và tôi cũng không xích mích với ai. Từ khi xảy ra sự việc, tôi chưa thấy công an mời lên để phục vụ điều tra. Tôi làm việc trong xưởng nên không sử dụng được điện thoại vào giờ làm việc, chỉ nghe được vào giờ nghỉ trưa hoặc hết ca làm”.