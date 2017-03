Mỗi ngày chậm nộp thuế bị phạt 0,05%

1. Việc thu thuế chuyển nhượng bất động sản theo một trong hai cách 2% trên giá chuyển nhượng hoặc 25% trên tiền lãi do cơ quan thuế hay người đóng thuế chọn lựa? Nếu trước đây tôi mua căn nhà 15 tỷ đồng, nay chỉ bán được 14 tỷ đồng thì tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Trả lời: Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn 762 ngày 16-1-2009, người nộp thuế được chọn cách nộp thuế 2% trên giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng. Nếu giá này thấp hơn mức giá do UBND cấp tỉnh quy định thì thực hiện theo giá do UBND cấp tỉnh quy định. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ xác định được giá chuyển nhượng, giá vốn và các chi phí có liên quan và muốn nộp 25% trên tiền lãi để “nhẹ gánh” hơn so với việc nộp 2% nêu trên thì được nộp 25%.

2. Sau khi được công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất, tôi đã nộp hồ sơ đến cơ quan thuế để được tính các loại thuế liên quan. Vì có mắc mứu với bên bán đất về trách nhiệm nộp thuế TNCN nên tôi chưa hoàn tất việc nộp thuế. Trong tình huống này, cơ quan thuế sẽ giữ lại hồ sơ hay có cách xử lý nào khác hơn?

Trả lời: Điều 106 Luật Quản lý thuế quy định: “Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”.

Trong trường hợp đã thụ lý hồ sơ của bạn và đã ra thông báo tính thuế (và lệ phí trước bạ), cơ quan thuế vẫn tiếp tục giữ lại hồ sơ đó và căn cứ vào thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo để thu thuế, đồng thời xử phạt việc chậm nộp.

3. Vợ chồng tôi là đồng sở hữu một căn nhà, dự định sẽ cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng. Chúng tôi phải đóng những khoản thuế nào, cách tính cụ thể ra sao? Xin nói thêm, chúng tôi không có ai là người phụ thuộc.

Trả lời: Khi cho thuê nhà, bạn phải đóng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Do căn nhà do hai vợ chồng bạn cùng đứng tên nên thu nhập từ việc cho thuê nhà sẽ được chia cho cả hai vợ chồng và mỗi người phải tự kê khai thuế thu nhập cá nhân.

Giả sử mỗi người nộp thuế (vợ và chồng) chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà thì phải nộp thuế như sau:

Thuế GTGT: 20 triệu đồng x 38% x 10% = 760.000 đồng.

Thuế TNCN: Thu nhập chịu thuế: 20 triệu đồng x 35% = 7.000.000 đồng.

Thu nhập chịu thuế của mỗi vợ, chồng: 3.500.000 đồng.

Nếu tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân (bốn triệu đồng) thì vợ và chồng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.