Mỗi người dân sẽ có bộ hồ sơ sức khỏe

Thẻ an sinh xã hội tích hợp là gì? Từ năm 2017, BHXH Việt Nam sẽ triển khai dự án thẻ an sinh xã hội tích hợp thay thế cho thẻ BHYT bằng giấy như hiện nay. Ông Dương Tấn Đức cho biết sẽ cấp cho mỗi người một mã số giống thẻ căn cước. Công an cấp CMND cho người từ 14 tuổi trở lên, còn BHXH sẽ cấp mã số an sinh cho mọi người. Sau này hai mã số này sẽ đồng nhất theo lộ trình của Chính phủ. Từ mã số an sinh này sẽ triển khai thẻ điện tử. Thẻ điện tử sẽ như thẻ ngân hàng, sau này người dân có thể đóng tiền bảo hiểm lao động, BHYT hoặc lĩnh các khoản bảo hiểm từ thẻ này… Trước đây, ở xã, phường, mỗi người dân đều có sổ theo dõi sức khỏe dân cư. Đổi mới kinh tế sau này, khu vực y tế cơ sở không được chú trọng đầu tư nên hệ thống sổ sách này không còn nữa. Nay Bộ Y tế thuê dịch vụ thiết lập hệ thống thông tin điện tử, cấp mã số riêng cho từng công dân, trước hết là người tham gia BHYT. Ông DƯƠNG TẤN ĐỨC, Phó ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế