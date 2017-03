Mối nguy từ chung cư

Mới đây, tôi đến thăm một người bạn ở chung cư 234 Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh, TP.HCM) và nghe bạn than phiền về chuyện nhiều người sống ở chung cư rất cẩu thả, gây nguy hiểm cho người khác. Anh kể, chung cư thì cao, có nhiều hộ cứ ném rác bừa bãi từ trên cao xuống khiến người ở dưới lãnh đủ. Có lần một người đang đi dưới đường bị một vỏ lon bia bay từ trên trúng người nhưng may mắn anh này không bị gì. Nhiều lần ban quản trị chung cư nhắc nhở các hộ dân phải ý thức hơn, tránh quăng rác, đổ nước bẩn… xuống phía dưới nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.

Nghe bạn kể tôi chỉ biết an ủi bạn cố gắng ngó trước ngó sau để tránh những rủi ro chứ không biết làm gì hơn. Tuy nhiên, từ ngày thăm bạn về, tôi lại nảy ra cái “tính xấu” là đi qua chung cư nào cũng ngó nghiêng xem chung cư ấy có an toàn không, môi trường sống thế nào. Và thực sự, tôi thấy lo cho một số người sống ở một số chung cư. Chẳng hạn, đi qua chung cư Ngô Gia Tự (quận 10) và một chung cư khác, tôi bắt gặp tình trạng người dân xả rác ngập giữa khoảng trống hai lô nhà khiến nơi đây rất dơ, tạo điều kiện cho ruồi muỗi phát sinh. Nhiều người dân nói với tôi là khu họ ở bị ô nhiễm vì rác, mùi hôi thối, làm ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người già và trẻ em. Họ cũng kể tháng 8 vừa qua, nhà của một hộ trong chung cư đã cháy, thiêu rụi nhiều tài sản và làm cả chung cư hoảng hốt.

Tình trạng xả rác ở các chung cư cũ vẫn còn nhiều, gây ô nhiễm môi trường sống trong cộng đồng. Ảnh: HTD

Qua báo chí, tôi biết thêm là nhiều chung cư khác trong TP đang xuống cấp trầm trọng, người dân sống rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đó là do chung cư xây dựng lâu năm, việc xuống cấp là do thời gian. Còn những nguy hiểm khác chính là do con người tạo ra như có hộ thì chứa nhiều vật liệu gây cháy, có hộ quên khóa gas, ngắt cầu dao điện khi đi làm... Do vậy, chính những người dân sống ở chung cư cần phải ý thức giữ gìn môi trường sống của mình để tránh những tai họa đáng tiếc.

Chứa nhớt trong chung cư suýt gây cháy Theo bạn đọc Hoa Xuân Vinh (44 Trần Quang Khải, quận 1, TP.HCM), khu chung cư 44B Trần Quang Khải có người đã sử dụng khoảng không gian chung như lối ra vào cầu thang, nơi giữ xe… để chứa dầu nhớt từ nhiều tháng nay. Đầu tháng 7-2013, chung cư này suýt xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn vì người chủ vô ý để nhớt chảy ra tại tầng một. Rất may, bà con sống trong chung cư phát hiện kịp thời nên không xảy ra sự cố đáng tiếc. Từ đó đến nay, người dân nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng chưa thấy kết quả xử lý. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thành Danh, Chủ tịch UBND phường Tân Định (quận 1), cho biết phường đã phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC kiểm tra, phát hiện ra tình trạng chứa nhớt tại chung cư này nên đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt người vi phạm. Đồng thời, phường yêu cầu người chủ phải giải tỏa, không được chứa nhớt ở các lối đi cũng như bãi xe và chung cư phải tăng cường thêm các bình PCCC tại các lối đi để tiện sử dụng khi có sự cố cháy nổ. Gần đây, phường có nhận được thông tin từ bà con cho biết việc chứa nhớt lại xảy ra. Phường sẽ cho người xuống kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm. NHƯ NGHĨA

ĐĂNG NGÔ, giảng viên Trường ĐH FPT