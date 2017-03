Mỗi nơi một kiểu hành luật sư

Chẳng hạn, khi có nhu cầu tiếp xúc can phạm tại trại giam trước khi tòa xét xử vụ án, mặc dù luật sư đã xuất trình thẻ luật sư, giấy chứng nhận người bào chữa do các tòa cấp, giám thị trại giam của một số tỉnh vẫn yêu cầu luật sư phải có lệnh trích xuất của tòa mới giải quyết. Kẹt nỗi, đa số các tòa không đồng ý cấp lệnh đó vì theo họ, việc trích xuất phạm nhân là trách nhiệm của cơ quan giam giữ chứ không phải của cơ quan tiến hành tố tụng (cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án).

Đáng lưu ý là tại TP.HCM không có tình trạng này. Với thẻ luật sư, giấy chứng nhận người bào chữa do luật sư xuất trình, các cơ quan giam giữ (Trại tạm giam Chí Hòa, nhà tạm giữ công an các quận, huyện) chủ động làm thủ tục trích xuất can phạm để luật sư làm việc.

Tuy nhiên, TAND TP.HCM cũng có những tréo ngoe khác gây khó cho luật sư. Như trong việc sao chép tài liệu, hồ sơ vụ án, sau khi tiếp nhận phiếu yêu cầu của luật sư, tòa hình sự sẽ hẹn ngày luật sư đến nộp lệ phí và nhận các bản phôtô tài liệu mà luật sư đã đề nghị. Ngược lại, tòa dân sự cho phép luật sư dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp các tài liệu mà luật sư đã ghi rõ trong phiếu yêu cầu.

Trong việc làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận người bào chữa, giữa TAND TP.HCM với Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM cũng khác nhau. Tòa hình sự TAND TP.HCM sẽ cấp ngay giấy chứng nhận với điều kiện thân nhân của bị cáo (vợ, chồng, cha, mẹ, anh, chị...) có đơn nhờ luật sư bào chữa cho bị cáo. Thế nhưng Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chỉ cấp giấy này khi có đơn của chính bị cáo nhờ luật sư bào chữa.