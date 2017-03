Mòn mỏi chờ giải quyết khiếu nại

Theo bà Dực, năm 1961 gia đình bà có mua hơn 2.000 m² đất từ cha của ông C. Trong quá trình sử dụng, bà đóng đầy đủ thuế đất cho nhà nước. Đến năm 1991, ông C. ngụ gần đó đòi lại miếng đất trên nhưng gia đình bà không đồng ý. Sau đó, không hiểu bằng cách nào mà ông C. đã bán khoảng 200 m2 đất của bà Dực cho một cá nhân, số còn lại thì ông bán cho một công ty. Năm 1998, những người mua đất của ông C. đã san lấp mặt bằng trên phần đất đã mua. Bà Dực lập tức khiếu nại vụ việc đến UBND quận Thủ Đức.

UBND quận đã chuyển đơn của bà Dực đến UBND TP.HCM giải quyết. Năm 2000, UBND TP ra quyết định công nhận cho người mua đất của ông C. được quyền sử dụng gần 200 m² đất tranh chấp. Bà Dực tiếp tục khiếu nại. Cuối năm 2000, UBND TP đã hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại trên, giao hồ sơ cho UBND quận Thủ Đức giải quyết lại.

Năm 2001, UBND quận mời bà Dực đến giải quyết khiếu nại theo hướng tách vụ việc của bà làm hai phần: Một là gần 200 m² đất mà ông C. đã bán cho người khác, hai là khoảng 2.000 m2 đất mà ông C. đã bán cho một công ty. Tháng 8-2001, cho rằng phía bà Dực đã bán cho ông C. gần 200 m2 đất, UBND quận Thủ Đức đã ra quyết định bác đơn khiếu nại của bà Dực. Còn lại số đất khoảng 2.000 m2, UBND quận không đả động đến.

Không đồng ý, bà Dực đã làm thủ tục khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại của UBND quận Thủ Đức. Năm 2002, TAND quận Thủ Đức đã xử cho bà Dực thua kiện. Tuy nhiên, vào năm 2003, TAND TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo của bà Dực, hủy quyết định giải quyết khiếu nại của UBND quận Thủ Đức. Theo tòa này, UBND quận Thủ Đức chưa làm rõ vị trí các thửa đất, chưa thực hiện giám định chữ ký trong hợp đồng mua bán đất mà theo bà Dực thì ông C. đã giả tạo... Nhưng đến nay cũng đã hơn bảy năm từ khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, bà Dực vẫn không nhận được quyết định giải quyết tiếp theo của UBND quận Thủ Đức. “Tôi đến hỏi thì quận bảo phải chờ nhưng không nói chờ đến bao giờ” - bà Dực cho biết.

Phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần liên hệ với UBND quận Thủ Đức để tìm hiểu thêm vụ việc nhưng không gặp được người có thẩm quyền. Với những phản ánh đã nêu của bà Dực, chúng tôi đề nghị UBND quận nhanh chóng xem xét, giải quyết dứt điểm khiếu nại của bà Dực.

V.ĐOÀN - M.HIẾU